Desde la Capital apoyan juicio político contra Trump

Guanajuato capital.- Un grupo de estadounidenses que radica en la Capital se unió a las protestas que se han realizado en Estados Unidos en contra del presidente Donald Trump y piden que se lleve a cabo el juicio político.

Los extranjeros manifestaron su inconformidad sobre las decisiones que ha tomado al mando de la dirigencia del país por lo que piden se realice el proceso de la Cámara Baja.

Antes de Trump

Los inconformes se instalaron en las escalinatas del Teatro Juárez.Foto: Aldo Salazar.

Este pequeño nicho llegó a las inmediaciones del Teatro Juárez, para unirse a esta protesta nacional que se ha llevado a cabo en el país norteamericano donde con letreros mencionaban "The Law Before the Trump" ( La ley antes que Trump).

Asimismo, estas personas repartían el mensaje: "este evento es para demostrar nuestro apoyo para la eliminación de Donald Trump de la oficina del Presidente de los Estados Unidos”.

Apuntaron que el actual presidente de los Estados Unidos ha desafiado las legalidades para obtener ganancias personales y políticas y ha hecho esfuerzos para intimidar a los testigos con el fin de ocultar sus fechorías en el cargo.

