Desertan 13 mil estudiantes de escuelas particulares en Guanajuato

Guanajuato.- Casi 13 mil estudiantes de escuelas privadas del estado no han regresado a clases virtuales, que iniciaron este lunes 11 de enero, reveló Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación de Guanajuato en conferencia de prensa.

Agregó que en el caso de educación media superior, es decir, preparatorias y bachilleratos, en las escuelas públicas identificaron que alrededor de 4 mil 600 estudiantes no regresaron a las aulas.

Además, alrededor 2 mil estudiantes egresados de secundaria que tendrían que ingresar a primer año de bachillerato no lo hicieron.

Bustamante Díez aclaró que están esperando que termine la semana para tener cifras más confiables, “porque hay algunos que todavía no se han conectado, pero no tenemos señales de que no lo vayan a hacer”.

Padres enfermos o sin trabajo

“En donde sí notamos una gran ausencia de casi 13 mil estudiantes es en las escuelas privadas. Estamos haciendo contacto con ellas para ver cómo podemos apoyar, qué están haciendo.

Ver si con algunos apoyos que tenemos previstos podamos ayudarles a que retengan a su matrícula”.

La Secretaria comentó que la distribución irá cambiando conforme avance el ciclo, porque “algunos están esperando a ver qué pasa. Tenemos familias en donde este regreso no se está dando porque algunos o varios miembros de la familia están enfermos,

Revisamos hace unos minutos la situación en la delegación regional de Irapuato, donde la incidencia está siendo importante. También porque, ya sea, el padre o la madre que era el sostén de la familia, se quedó sin trabajo”, señaló.

Pero aseguró que harán un esfuerzo por ayudar a las escuelas pues les interesa que los niños, sea en escuelas privadas o en las públicas, sigan estudiando.

Aún no sabemos lo que nos espera este 2021, lo que sí sabemos es que seguiremos trabajando con ahínco, con pasión, para que todos los hijos de guanajuatenses sigan teniendo la mejor educación”, concluyó.

MCMH