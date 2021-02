Desestima Alma Alcaraz, líder de Morena en Guanajuato, estrategia para frenar a la 4T

Guanajuato.- Como “historias tontas y de mentiras”, calificó Alma Alcaraz Hernández, presidenta estatal de Morena, la estrategia que Ramón Muñoz dio a los panistas para “tumbar” a la Cuarta Transformación en las elecciones del próximo 6 de junio

Lo anterior, en referencia a lo publicado ayer por AM en el sentido de que el PAN presentó a unos 200 candidatos y dirigentes una estrategia para frenar a la 4T.

Entrevistada al respecto, Alma Alcaraz, opinó: “Me parece que no terminan de entender los panistas cuál es el sentir real de los mexicanos y las mexicanas."

“Ellos revisan su estrategia como si fuera un laboratorio, como si la población fuéramos ratones. Vamos a darle esto a ver cómo reacciona, y si se toma esto a ver qué pasa”.

El discurso del Presidente es muy auténtico, y no viene de estudios. Lo que no mentir, no robar y no traicionar es lo que hicieron ellos siempre”, sostuvo.