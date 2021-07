Desestiman impugnación de Morena en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato desestimó la impugnación interpuesta por Morena por presuntas irregularidades durante las elecciones del 6 de junio, que le dieron el triunfo a la abanderada del PAN, Lorena Alfaro García.

Durante la sesión pública de resolución ordinaria del 29 de julio, la Secretaria coordinadora de la ponencia, Cynthia Patricia Campos, leyó la resolución del Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano no. T-JPDC-223/2021 y su acumulado T-JPDC-242/2021, presentados por Isael Álvarez Sandoval en su carácter de propietario de la cuarta regiduría y José Javier Aguirre Gallardo, como candidato a la Presidencia Municipal de Irapuato.

La impugnación se promovió en contra del cómputo municipal de la elección y la asignación de regidurías para el Ayuntamiento de Irapuato, al considerar que se omitió verificar los límites de sobre y subrepresentación en la asignación de regidurías y la vulneración a la veda y el principio de equidad en la contienda electoral.

Los Magistrados determinaron que los actos referidos en la impugnación resultaron inoperantes, pues no existen pruebas de que el PAN en Irapuato se encuentra sobre representado, al no estar prevista esta figura en la legislación de Guanajuato, en cuanto a la asignación de regidurías.

Instalación de casillas

Por otra parte, en relación a lo argumentado por el entonces candidato a la Presidencia Municipal por Morena, sobre la instalación de casillas en lugares diferentes a lo señalado en el encarte resultó infundado, porque algunas sí fueron instaladas en el lugar designado.

Indicaron que el resto de las casillas, aunque no se instaló en el domicilio señalado en el encarte, tuvo un alto resultado en votación, con resultados no determinantes para que procediera la nulidad solicitada.

El Tribunal también calificó como inatendible el agravio relativo a la recepción de la votación por personas distintas a las autorizadas destinadas por el INE, pues el accionante fue omiso al señalar el nombre de las personas que, a su consideración, infringieron la norma, por lo que no había elementos para que procediera.

Además, resultaron inoperantes los argumentos sobre la ausencia de funcionarios de casilla por falta de nombres y firmas en las actas de escrutinio y cómputo, pues de todas las casillas impugnadas, sólo un bajo porcentaje carecía de los datos, por lo que no era causal de nulidad.

Asimismo, no procedió la queja sobre la falta de presentación de escritos de incidentes sobre la jornada electoral, lo que se acreditó que no aconteció, de acuerdo a las constancias proporcionados por el Consejo Municipal Electoral del IEEG en Irapuato.

No determinó votación

La Secretaria coordinadora de la ponencia indicó que se determinó que aunque existían errores en la captura de información en otras documentaciones, no fueron determinantes para el resultado de la votación y que no había restricción para la participación de funcionarios públicos en las casillas, señalamientos que no fueron acreditados por el impugnante.

Asimismo, dijo que no pudieron atender la queja sobre gasto excesivo en la campaña de Lorena Alfaro, pues no es la instancia facultada para atender el tema; además, indicaron que el Ayuntamiento cumple con los principios de paridad de género.

Se esperaba que no procediera la impugnación

El Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Irapuato, José Luis Acosta Ramos indicó que ya se esperaba este resultado, pues desde que recibieron la notificación de impugnación de Morena, se notaban las inconsistencias.

La impugnación la hicieron por hacerla, al aventón, como se ve en la sesión del tribunal, estaban impugnando temas por ejemplo de la ubicación de las casillas (...) eran afirmaciones endebles, de vacilada lo que estaban haciendo, que tenía que ver más que nada con la redacción de los domicilios de las casillas, es básicamente todo el tema”, dijo.

jrosales@am.com.mx