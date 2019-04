Deshazte del dengue, zika y chikungunya con estos sencillos pasos

León.- Para prevenir las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, este martes la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) y autoridades municipales dieron inicio a la Primera Jornada Nacional contra la Arbovirosis 2019.

Bajo la temática #VacacionesSinDengue, las actividades de dicha jornada iniciaron en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez y serán implementadas en los 46 municipios de la entidad con el despliegue de mil 400 brigadistas de los cuales 594 son distribuidos en León.

Fátima Melchor Márquez, Jefa del Departamento Estatal de Epidemiología, señaló que la finalidad de esta jornada es intensificar las acciones de control que se hacen de manera permanente durante los 12 meses del año, sin embargo se refuerzan en la temporada de calor cuando hay mayor presencia del mosquito transmisor del dengue.

Entre las principales acciones para prevenir y combatir estas enfermedades transmitidas por mosquito se encuentran la nebulización o aplicación de insecticida en hogares y espacios públicos con maquinaria pesada y portátil para disminuir la presencia de mosquitos infectados.

También es importante que la población se sume a estas acciones y:

La especialista aseguró que en lo que va del año en Guanajuato no se han registrado casos de dengue, zika y chikungunya, no obstante, subrayó que sólo se han reportado 38 casos sospechosos de dengue en León y Celaya los cuales han sido descartados a través de pruebas que se realizan en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Esta es sólo una jornada nacional donde todas las actividades de prevención se intensifican, en Guanajuato seguimos sin casos pero el hecho de que estemos rodeados de Estados que ya tienen casos es todo un reto para nosotros. Se han registrado tres muertes en el país, en los estados de Veracruz y Chiapas pero el riesgo es latente haya o no defunciones porque mientras haya casos y el virus esté circulando nuestras actividades van encaminadas a controlar la cantidad de moscos porque sin criaderos no hay mosco y sin mosco no hay dengue, apuntó.