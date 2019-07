Designa mayoría panista a nuevo director de la Jumapa en Celaya

Celaya.- La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Celaya designaron a Mauricio Michaca Tapia como nuevo director de la Jumapa, quien rindió protesta la tarde del viernes.

La presidenta municipal, Elvira Paniagua propuso en terna a Iván Cervantes Erosa, Sergio Hernández y a Mauricio Michaca Tapia, quien fue aprobado por los siete ediles panistas y los regidores Uriel Pineda y Esequiel Mancera.

El nuevo titular de la Jumapa regresa a la dependencia donde laboró del 2000 al 2003 como director técnico cuando la actual alcaldesa, Elvira Paniagua se desempeñaba como directora administrativa del organismo operador.

La propia alcaldesa aseguró que pidió la renuncia al ex director, Arturo Gómez Villegas el jueves como parte de “un cierre de ciclo”.

Yo platiqué con el ingeniero (Arturo Gómez) en muy buenos términos y buen entendido reconociendo su labor el tiempo que estuvo al frente y en el entendido de que se cierran ciclos y arrancan ciclos nuevos”, dijo.

Mauricio Michaca Tapia es Ingeniero Civil egresado de la Universidad Autónoma de México.

Entre su experiencia laboral, fue coordinador en Ingeniería Control y Administración, S.A. de C.V. (INCA), con sede en la ciudad de México, en donde trabajó en proyectos de obra, como la construcción del distribuidor Aeropuerto en Toluca; la autopista Tenango Ixtapan y Autopista Tenango- Ixtapan de la Sal.

Fue residente de obra para Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V. también ubicada en la ciudad de México, en donde destacan obras inducidas, agua potable, drenaje, fibra óptica, electricidad y pavimentos.

Llega sin información actualizada

A pesar de que en los últimos 15 años ha trabajado en el sector privado fuera de Celaya, el nuevo director de la Jumapa afirmó que conoce gran parte del funcionamiento del sistema hidráulico del municipio aunque no con información actualizada

El sector hidráulico no lo desconozco, he estado en muchos momentos apoyando a proyectos particulares de líneas de conducción y bombeo”, afirmó.

Mauricio Michaca admitió desconocer el número de pozos qué hay en el municipio pero anticipó que realizará un diagnóstico al interior del organismo para tomar decisiones.

No tengo toda la información actualizada lo digo con sinceridad pero no es un problema para mi”, aseguró.

Afirmó que entre los retos es hacer una administración más eficiente para obtener y optimizar recursos para que dé un año a un año y medio haya resultados evidentes.

No es el perfil adecuado

El regidor independiente, Mauricio Hernández aseguró que el nuevo titular de Jumapa no es el perfil adecuado para el organismo operador al no conocer la problemática de la ciudad y que su currículum no muestra habilidades de liderazgo.

La Jumapa tiene implicaciones importantes en el desarrollo del municipio y me parece que era condicionante muy necesario el tener un director que conociera la ciudad y su problemática perfectamente”, dijo.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos