Guanajuato.- La senadora de Morena Martha Lucía “Malú” Micher Camarena aclaró que ella nunca exigió al Canal del Congreso de la Unión que no se transmitan las “contramañaneras” de la senadora panista Kenia López Rabadán y las críticas de la también senadora panista Lilly Téllez al Presidente de la República.

Y es que así lo publicó en su cuenta de Twitter la reportera del periódico Excélsior Leticia Robles de la Rosa el viernes.

Las “contramañaneras” de Kenia López Rabadán son transmisiones que ella hace en su cuenta de Facebook criticando lo que dice Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras.

La más reciente la transmitió el 23 de agosto en la que comparó al titular del Ejecutivo con Pinocho, porque ambos mienten frecuentemente. Y recordó que hace un año salieron a la luz los primeros videos de Pío López Obrador, hermano del Presidente, “agarrando dinero” y luego saldrían otros de él mismo “guarde y guarde billetes”.

“Nunca censuré la libertad de expresión”: Malú Micher

Entrevistada al respecto por AM, Malú Micher aclaró: “En ningún momento solicité censurar o impedir un ejercicio de libertad de expresión, lo que pedí fue que se revisara el uso institucional de las redes sociales y medios del Senado. Y nunca mencioné a la senadora Lilly Téllez”.

Explicó que su intervención fue el viernes en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, en la cual se abrió la intervención de varios senadores.

“E intervine junto con la senadora Antares (Vázquez) para decir que había que revisar muy seriamente cómo se utilizaban los diversos espacios del Senado, porque yo manifesté mi preocupación por una rueda de prensa de la senadora Kenia donde utiliza el espacio de la plenaria del Senado donde aparece la imagen del Presidente con una imagen de Pinocho.”

“A mí me parece que eso no es correcto para la investidura presidencial, que no se puede utilizar un espacio para denostar así una figura presidencial. Ella no lo hizo ante Peña Nieto, ella no lo hizo ante Fox, ni lo hice yo cuando fui oposición”, manifestó.

Por eso exigió que se haga uso institucional de estos espacios y se revise a conciencia cómo debe ser el uso de estos espacios.

“Sencillamente reitero que mi intervención fue para regular las actividades institucionales del Senado en materia de comunicación social, definir una estrategia y no permitir que desde el Senado se utilice la institución para ofender al Presidente, eso es insostenible.

“No estoy frenando a nadie para expresarse, estoy solicitando que no se abuse de la institucionalidad y no se ofenda al Presidente. No estoy vetando, ha sido un gran triunfo democrático la libertad de expresión”, destacó Malú Micher.

