Desorden en Delegaciones Federales afecta gestiones de Guanajuato con Federación

León.- El desorden que hay en las Delegaciones Federales afecta las gestiones que tiene que hacer el Gobierno Estatal con la Federación, reconoció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Cada Gobierno tiene su forma de organizarse, pero para nosotros había una gran interacción con ellos y era un referente para los programas y las concurrencias", manifestó.

Señaló que no hay mucha claridad de cómo están operando las Delegaciones, pues en unas hay encargados de despacho, que en ocasiones no quieren firmar documentación y en otras no hay nada.

Tratan temas con Federación

Ejemplificó con la Conagua y recordó que recientemente ante un tema que urgía resolver, no quiso firmar.

Ante esta situación, el Gobernador señaló que ha dado la instrucción a sus Secretarios que en las instancias que no haya Delegado, busquen tratar el tema directamente con la Federación.

También al ser cuestionado sobre temas como la llegada de la Guardia Nacional al Estado y de apoyos de programas sociales del Gobierno Federal, Rodríguez Vallejo dijo no tener detalles y pidió que se cuestionara a Mauricio Hernández, delegado federal en Guanajuato.

