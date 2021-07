Celaya, Guanajuato.- “Hasta el día de hoy, no he encontrado a mi hija” señaló una madre angustiada en su testimonio de lo que ha vivido a cuatro años de la desaparición de su hija.

“Y no se la llevó el novio, no se fue porque ella quiso, un hombre de la puerta de mi casa se la llevó, y desde entonces para mí ha sido un gran calvario porque no solo me dejó sin hija, yo tengo un lema: dejaron a una hija sin madre y a una madre sin hija”, porque dejó una niña de cinco años en ese entonces, ahorita ya va a cumplir nueve años”, contó la mamá al borde de las lágrimas.