‘Despegue’ de Sky Plus se retrasa, no hay compañías establecidas

León.- A cinco años y medio de que el Gobierno estatal vendiera 78.5 hectáreas para la construcción de un parque aeroespacial a la empresa Sky Plus S.A.P.I de C.V. en Silao, ninguna compañía se ha establecido en el polígono ubicado dentro de Guanajuato Puerto Interior (GPI).

Las empresas no han llegado como se presumió el día que colocaron la primera piedra a finales de febrero del 2017, cuando se dijo que estaría operando en 2018.

Las competencias directas de Sky Plus son el Parque Aeroespacial de Querétaro (PAQ) que alberga a compañías como Bombardier, Safran Aerospace y Snecma América, el cual llegó al límite de capacidad en sus 84 hectáreas de superficie desde el 2014.

Polígonos en Querétaro

Además, AeroTech Industrial Park que inició en 2012 y ya tiene ocupado el 62 % de la superficie total de sus 165 hectáreas, donde ya se instalaron Airbus y Albany, entre otros.

Ambos polígonos industriales están ubicados en el municipio de Colón, Querétaro a un costado el Aeropuerto Intercontinental Querétaro y cercanos a instituciones educativas donde se ofrecen carreras afines a este sector.

Hay señalizaciones viales sobre el parque, pero no se ha instalado aún alguna empresa.

Según especialistas financieros e inmobiliarios consultados, éste es uno de los factores para que Sky Plus no “despegue” como parque aeronáutico, pues Querétaro está mejor posicionado en el sector.

Aunado a esto, una fuente de am reveló que existe otro obstáculo; al parecer la empresa Sky Plus no ha conseguido que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le autorice tener un acceso directo a la pista del Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG).

Presume ubicación

“Sky Plus está a un paso de los principales mercados del mundo”, “tiene acceso directo a la autopista 45” y “ofrece una gran conectividad a los puertos más importantes de México”, son algunas frases que se mencionan en el portal de internet del parque skyplus.mx

En el acceso a Sky Plus por la zona de GPI un anuncio espectacular da la bienvenida en inglés: “Naves industriales para arrendamiento y proyectos BTS”, aunque no se menciona si hay venta de terrenos.

Al interior solo las oficinas de la empresa se observan al fondo del polígono, pero aún no existe alguna nave industrial, solo terrenos sin construcciones y tampoco se ha terminado de pavimentar la avenida principal que cruza de oriente a poniente.

Sin caseta de control

Un guardia vigila el acceso sentado en un bote de plástico sobre el puente de las vías de ferrocarril, ya que aún no se construye la caseta de control hacia el parque.

Algunos tambos naranjas utilizados como señalamientos para la construcción sirven como barrera para no ingresar el lugar, resguardado por otras dos personas de seguridad privada en la propiedad.

El 28 de febrero del 2017, el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, acudió a colocar la primera de Sky Plus donde se anunció que tendría una inversión de 190 millones de dólares; 20 millones serían para infraestructura.

Llegarían empresas

“Será el parque más moderno, integrado y estratégico del país, será uno de los más modernos en integración de logística y aeroespacial en el mundo, se instalarán industrias y se realizarán investigaciones para la industria, tiene una ubicación estratégica privilegiada, lo que nos permitirá ahorrar en costos logísticos y optimizar tiempos”, aseguró ese día Gabriel Soto, director inmobiliario de la compañía.

En el evento también se informó que las operaciones del polígono aeronáutico comenzarían en el 2018 y se presumió que en el último trimestre del 2017 algunas empresas estarían llegando.

Sube plusvalía de Sky

En 2014 cuando el Gobierno del Estado vendió a Sky Plus través de la empresa pública GPI, se acordó en sesión de consejo establecer un precio por metro cuadrado de 156.27 pesos, según los avalúos realizados por la Dirección General de Ingresos de la Dirección de Catastro del Estado de Guanajuato.

La determinación de vender a ese precio fue fuertemente cuestionada debido a que el valor de la tierra en aquel momento rebasaba los 500 pesos por metro cuadrado dentro de GPI.

Por los dos predios que sumaron un total 785 mil 477 metros cuadrados, Sky Plus pagó 122 millones 746 mil 502 pesos, de acuerdo a la escritura pública 9,464 del 1 de diciembre del 2014.

Valor de la propiedad

Dos años después, el 25 de noviembre del 2016, cuando se llevó a cabo la fusión de los predios en la escritura pública 58,178 ante el notario José Manuel Toriello Arce, se estableció un valor pericial de 267 millones 375 mil 360 pesos; es decir, un precio por metro cuadrado de 340 pesos con 39 centavos.

En 24 meses el valor de la propiedad se incrementó en 117.83 % a pesar de no contar con ningún tipo de infraestructura hasta ese momento.

Promotores inmobiliarios consultados por a.m. informaron que aproximadamente el precio del metro cuadrado en GPI ronda los 45 dólares, sin embargo son pocos los lotes que existen a la venta en el parque creado con recursos públicos.

“No tengo conocimiento de que hayan vendido algún lote comercial en Sky Plus, parece que solo van a rentar espacios con naves construidas para las necesidades del cliente, pero en caso de que vendieran no creo que el precio por metro cuadrado rebase los 45 o como máximo, porque así está en Puerto Interior más o menos”, comentó el promotor.

Se posiciona AeroTech como líder regional

En México el surgimiento de industrias enfocadas a la proveeduría aeronáutica va en crecimiento, que de acuerdo a expertos financieros registra un incremento del 20% anual, por la buena calidad de la mano de obra y los bajos costos laborales principalmente.

En 2014 cuando compró los terrenos Sky Plus en GPI se tenía previsto que para el 2020, la industria aeronáutica en México estaría dentro de los 10 países con más proveedores con cerca de 500 empresas del ramo que generarían 110 mil empleos.

AeroTech, ubicado en Querétaro, es el parque con la mayor área para atraer a industrias aeronáuticas en la región.

La industria de la proveduría aeroespacial tiene presencia en 18 Estados de la República, pero principalmente en Baja California, Sonora, Querétaro, Nuevo León y Chihuahua, donde se concentra más del 75 % de las compañías.

Rentan terrenos y naves industriales

Monserrat Cabello, directora de ventas y mercadotécnica de AeroTech, dio a conocer la plusvalía que ofrecen a quienes llegan al polígono donde no se vende la tierra, solo se rentan naves industriales y terrenos.

Es un parque relativamente nuevo, nace en septiembre del 2012 y se ha desarrollado muchísimo, empezó con 148 hectáreas, ahora son 165 las que están actualmente y tenemos 24 hectáreas más por incorporar al parque”, detalló.

Destacó que actualmente ya están instaladas 10 empresas en AeroTech, de las cuales ocho están produciendo, así como una más que anunció su llegada en febrero pasado y esperan se instale a principios del 2020.

Áreas de esparcimiento

Otro de los éxitos de AeroTech, es que ofrece a sus inquilinos espacios de esparcimientos como un campo de prácticas para golf, áreas de convivencia con palapas para reuniones, un pequeño vivero donde se reproducen las plantas para los espacios con jardines, así como un proyecto de área comercial y de servicios que contará con un hotel próximamente.

Ofrecen a las empresas que deseen llegar, naves industriales con superficies de 13 mil metros cuadrados completamente terminadas a un precio por metro cuadrado 3.98 dólares mensual.

“Empresa aeronáuticas como tal en el parque está Air Bus, Wire Masters y Albany, son extranjeras todas, generan 500 empleos, pero en total con todas las empresas se está generando en total alrededor de 3 mil 150 empleados”, aseguró.

Crecimiento en zona oriente

Destacó la ubicación estratégica de AeroTech, debido que está a 2.5 kilómetros de la terminal multimodal de ferrocarriles, cerca de la carretera 57 que comunica al centro del país con el norte, así como la autopista Querétaro-México.

Añadió que ya tienen reservas de tierras para que el parque siga creciendo para la zona oriente, donde uno de los socios estratégicos AeroTech ya cuenta con otras 45 hectáreas.

