Despiden a Delegados de comunidades y se les 'olvida' avisarles

Irapuato.- A través de medios de comunicación, Raúl Herrera y Alejandro Olmos Caratachea, delegado y subdelegado de la comunidad Aldama, se dieron cuenta que los habían retirado del cargo que les dieron desde 2008, destacando que las autoridades municipales no les informaron.

El pasado 30 de mayo, el Gobierno Municipal realizó la entrega de nombramientos a los delegados de las 131 comunidades rurales de Irapuato, de los cuales el 92% fueron ratificados.

Este martes, acudieron a las oficinas de Desarrollo Rural para entregar el sello y las llaves de la oficina de la delegación a la Coordinadora de Delegados, Agustina Oros, con el fin de hacerle notar la falta de respeto en su contra al no indicarles que serían sustituidos.

Raúl Herrera señaló que en el mes de mayo preguntó a las autoridades de Desarrollo Rural cuándo se realizaría el cambio, para saber si permanecería un periodo más o debería retirarse, pero le dijeron que no sabían. Fue hasta esta semana que se dio cuenta de la sustitución.

Comentó que en días pasados, Eduardo Aguilar y Angelina Álvarez, que recibieron los nuevos nombramientos, acudieron a la oficina para reclamar sus puestos, sin embargo al no tener el reporte oficial del cambio, decidieron primero aclarar la situación con las autoridades municipales.

Platiqué con los señores que van a ser los nuevos Delegados, se les dijo que hasta ahora no me habían dicho que iban a ser ellos, no podía entregarles nada, se supone que debe haber una entrega - recepción”, apuntó.