Despiden a doctor tras denuncia de estudiante de Medicina de UG por abuso sexual

León, Guanajuato.- El doctor que fue acusado de violar a una estudiante de medicina de la Universidad de Guanajuato ha sido despedido, informó el Secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez.

El funcionario afirmó que en la dependencia no van a permitir ningún comportamiento que lastime los derechos humanos, por lo que en cuanto tuvieron conocimiento del caso, procedieron a separar del cargo al doctor.

Esta situación, si ella puso ya su denuncia y ratifica, se tendrá que actuar en consecuencia y espero con mis declaraciones no entorpecer las investigaciones que está haciendo la Fiscalía y que ella ratifique su denuncia, pero en Secretaría de Salud no lo vamos a permitir. Decirles que esta persona, desde el momento en que se nos notificó la situación, ya no trabaja con nosotros".