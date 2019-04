Despiden a médico por negar servicio a paciente

Celaya.- Adrián Villegas, médico ginecólogo, quien fuera jefe de servicio del Hospital Materno de Celaya durante casi cuatro años, fue despedido de la institución de salud por maltrato de una paciente embarazada.

En videos se ve cuando el esposo de una paciente le pidió ayuda al doctor y éste se la negó. Los pacientes insistieron en la ayuda, pero el médico culpó a la mujer por no haber acudido más temprano al hospital. El especialista además arremetió contra personal del hospital que recibió a los pacientes. E indicó a los pacientes que mejor se fueran a otro hospital, pues ahí él era el único que podía hacer el procedimiento.

Váyase mejor por sus medios porque aquí no hay nada y se le puede morir.

Hay que hacer medidas heroicas con ella, aquí soy el único que las hace y no se lo voy a hacer, no me toca el quirófano”, dijo.