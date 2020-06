Despiden sin motivo a director de Comunicación Social; Lynnett Rubio será su relevo

Celaya.- El exdirector de Comunicación Social y Eventos del Gobierno Municipal de Celaya, Gustavo Gómez Hernández, fue despedido sin motivo, su lugar será ocupado a partir del martes por la exconductora de noticias Lynnett Rubio.

Es un despido y lo que simplemente estoy solicitando a la administración municipal es que en la medida en que fue un despido y no renuncié yo, pues que me liquiden al cien por ciento”, comentó Gustavo Gómez.

El exfuncionario explicó que el viernes, la secretaria particular de la administración, Omayra Morales Rodríguez le informó sobre su despido y hasta el mediodía del lunes no había tenido comunicación con la presidenta municipal, Elvira Paniagua.

El viernes me mandaron llamar desde la secretaría particular para darme la noticia de que dejaba de prestar mis servicios como director de Comunicación Social y Eventos. La verdad ningún motivo en particular o razón, también he tratado de averiguar qué razón o motivo pudo haber sido para tomar la decisión pero creo que no la encontré, pero la decisión ya se dio”, aseguró.