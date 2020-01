Despierta su vocación el cuidado y atención de enfermeras a su papá

León.- Para Adriana Martínez Muñoz el grupo de enfermeras que atendieron a su papá cuando permaneció un largo tiempo en terapia intensiva fue una fuente de inspiración para que en ella despertara el anhelo de convertirse en una de ellas.

Cuando terminé la preparatoria mi papá estaba hospitalizado y estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, y en los momentos que nos permitían entrar yo observaba a las enfermeras que lo atendían y me gustaba mucho la dedicación y el trato que le daban a mi papá. A partir de ahí yo dije: voy a ser enfermera”, compartió.

Adriana, de 36 años, es egresada de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato (UG) y comenzó a trazar su trayectoria como enfermera hace 12 años en el centro de salud Miguel Alemán.

Buenas y malas experiencias

A lo largo de este tiempo confesó que son muchas las experiencias y satisfacciones que su labor le han dejado, pero principalmente son vivencias relacionadas con la atención de sus pacientes.

“Lo que más me ha marcado son los pacientes diabéticos, la forma en que a veces por no aceptar la enfermedad y por no aceptar un tratamiento llegan a complicarse a tal grado de poner en riesgo su vida.

Desde hace 12 años la enfermera Adriana Martínez Muñoz trabaja en distintas áreas del centro de salud Miguel Alemán. Foto: Dulce Muñoz Barajas.

Hay muchas experiencias, algunas buenas otras malas... todas te marcan porque todos los pacientes te dejan un aprendizaje, en enfermería nunca dejas de tener experiencias y sobre todo de aprender”, expresó.

La profesionista platicó que sus actividades en el centro de salud están dirigidas a la prevención de salud y sus áreas de trabajo pueden ser áreas como urgencias, puesto de vacunación, tamiz y salud de la mujer.

‘Tienes que amar la profesión’

Sin embargo, comentó que su trabajo no únicamente se concentra en el centro de salud ya que también salen a la calle en grupos de enfermeras para aplicar vacunas y acercar a la población otros servicios de salud a través de ferias de salud en públicas y empresas.

Te enfrentas al paciente y a la enfermedad, tienes que amar la profesión para poder dedicarte a ella y a veces tienes que sacrificar muchas cosas como tiempo, familia, amigos y reuniones”, señaló.

Finalmente, expresó que una de las mayores satisfacciones que le ha dejado su labor es lograr sensibilizar a una persona sobre su enfermedad y la importancia de su salud.

“Si para la siguiente consulta el paciente ya está controlado de la azúcar o ya bajó uno o dos kilos o ya realiza actividad física y siguió las recomendaciones que le dimos, esa es de las mayores satisfacciones porque evitamos complicaciones en su salud”, concluyó.

