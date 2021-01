Destaca el guanajuatense Tito Ortiz a nivel mundial como el mejor debatiente 

Guanajuato.- Tito, el guanajuatense que ganó el mundial de oratoria, ahora es el mejor debatiente del mundo

Con 25 años de edad y una trayectoria de más de siete años en competencias internacionales, el guanajuatense Tito Ortiz Valencia se congratuló como el mejor orador universitario a nivel mundial, en el torneo que organiza el Consejo Mundial de Debate.

Tito, quien es originario de Irapuato y que actualmente cursa los últimos semestres de la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, participó con mociones (temáticas) sobre tecnología, salud, feminismo, economía, política, medio ambiente, activismo, entre otros.

Todos las mociones que debatimos son improvisadas, nos avisan 15 minutos antes de nuestra participación y es ahí donde está lo bueno, pues solo ese tiempo tenemos para preparar nuestros argumentos”.

En el mundial participaron 350 equipos universitarios de todos los países de habla hispana, incluyendo por esta ocasión también a Reino Unido y Holanda.

El joven estudiante comentó que es la primera ocasión que México ocupa el top 3 de los mejores debatientes en el mundo.

Mi pareja de debate quedó en segundo lugar, es Marcela Gómez del Instituto de Estudios de Desarrollo en el Reino Unido y Rubén Sanchéz del Tec de Monterrey con el tercer lugar”.

La edición 2020 de este torneo de oratoria tuvo como sede la Universidad Complutense de Madrid, sin embargo por la pandemia, el evento se realizó de forma virtual y con un retraso de varios meses, pues el evento se tenía programado para verano del año pasado, pero a penas se realizó, del 2 al 9 de enero.

Estoy muy contento de haber compartido esta competencia con mi pareja de debate, creo que el hecho de estar los dos en lo más alto que hay en la oratoria universitaria, pues es muy importante y también muy emocionante que México sea protagonista en este mundial”, compartió Tito.

Respecto a la edición 2021 de esta competencia, el mundialista del debate, comentó no estar seguro sobre su participación, “este es mi último año de licenciatura, y si ya no estoy en la universidad no puedo participar, pero vamos viendo, también depende mucho si este año se haga presencial por lo de la pandemia, igual podría entrar como jurado”, concluyó Ortiz Valencia.

