Detectan 2 casos sospechosos de Coronavirus en el Carro Verde

León, Guanajuato.- Endurecen medidas sanitarias en los 24 mercados públicos y tianguis de la ciudad tras detectarse dos casos sospechosos de Coronavirus en el mercado Carro Verde.

El director de Comercio y Consumo municipal, Fabricio Ibarra Rocha, señaló que se hizo una inspección en el Carro Verde en cada local y se detectaron casos sospechosos en dos carnicerías.

Se ha tenido el apoyo de las autoridades sanitarias. En esos dos negocios se encontró personal con gripe, y se cerró hasta que se certifique que no es COVID-19”, señaló el funcionario.

Se ha intensificado la vigilancia en cada uno de los 24 mercados públicos, así como en privados como el Allende, Central de Abastos y Descargue Estrella, y tianguis para que se cumplan con los protocolos sanitarios.

Hemos detectado comerciantes con síntomas como fuerte gripe, por lo que se les obliga a retirarse. Han sido comerciantes, líderes de tianguistas, y hasta un inspector de esta dependencia. Lo que buscamos es la seguridad para todos y que esta pandemia no siga siga incrementándose en estos espacios públicos”.

Todos deben acatarse a medidas

En los mercados públicos se han instalado áreas para el lavado de manos, una persona con gel sanitizante, no se permite la entrada a quien no tenga cubreboca, no se admiten niños, una persona por familia, y no se puede comer en las fondas, sólo para llevar.

Son normas estrictas, si no las acatan se tendrá que cerrar el mercado. Estamos en un incremento de la pandemia y tenemos que ser más enérgicos en las medidas sanitarias. No tenemos más casos en otros mercados públicos, pero se han reforzado las inspecciones”, finalizó.

AM