Detectan coronavirus en tres mujeres guanajuatenses en EU; una está grave

León, Guanajuato.- Tres mujeres guanajuatenses que son migrantes en Estados Unidos, junto con sus esposos, están contagiados de coronavirus, informó Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional en el estado.

Detalló que conocieron de esta situación, tras el aviso de algunos líderes migrantes en aquel país.

Después él, junto con el subsecretario de Asistencia Integral al Migrante, Ángel Calderón Paniagua, buscaron y finalmente localizaron a una hermana de las contagiadas, la cual les confirmó lo sucedido.

Agregó que platicando con la hermana que está sana, también se tuvo conocimiento que una de las tres está muy grave.

Al preguntarle si se sabía de qué municipio era esta familia, el Secretario dijo que no tenían ese dato, ni tampoco la edad de los contagiados.

No me quiso dar mucha información la hermana y no quise presionar por como están ahorita, lo que sí me autorizó es que yo pudiera comentarlo, pero dijo que prefería no dar muchos datos”, explicó.