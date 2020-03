Aumentan casos sospechosos de coronavirus en Guanajuato

Guanajuato.- En Guanajuato aumentaron los casos sospechosos de coronavirus. Hasta el cierre de la edición sumaban 10.

De los ocho trabajadores de la planta de Volkswagen en Silao que tuvieron contacto con un proveedor alemán que dio positivo al COVID 19, tres ya presentan síntomas leves en su respiración.

La Secretaría de Guanajuato informó que aplicaron pruebas de laboratorio a estos tres guanajuatenses y esperan hoy confirmarlos o descartarlos.

Las pruebas están siendo analizadas en el Laboratorio Estatal de Salud, informó Pablo Sánchez Gastelum, de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 48 de León hay otro caso sospechoso. Es una mujer de 60 años, que viajó a Estados Unidos y tuvo contacto con personas que dieron positivo al virus.

La mujer vive en León y estuvo entre febrero y marzo en Oakland, en California. El 9 de marzo al regresar empezó con tos, dolor de cabeza, diarrea, vómito, escalofríos, dolor abdominal, dolores musculares y congestión nasal.

Otro caso más está en Celaya. Se trata de un joven que viajó con otras 25 personas de México a Italia y está en aislamiento desde su regreso.

No ha presentado síntomas pero fue incapacitado en su trabajo y está en aislamiento.

Pablo Sánchez Gastelum destacó que alrededor de 16 mil personas de la Secretaría de Salud de Guanajuato han sido capacitadas para atender un posible brote de coronavirus y han hecho una reserva de insumos para no caer en compras de “pánico”.

Ayer la Universidad de Guanajuato pidió a los alumnos que sientan malestar que se queden en casa.

Tres de los ocho guanajuatenses que están en aislamiento por sospecha de coronavirus, han comenzado a tener síntomas de la enfermedad, por lo que se les aplicaron las pruebas que están siendo analizadas en el Laboratorio Estatal de Salud.

Así lo informó Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública, de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

Detalló que los resultados estarán listos a más tardar en 72 horas y que los síntomas de los tres individuos son leves, mientras que los cinco restantes no presentan ninguno.

Las ocho personas fueron puestas en aislamiento, tras acudir a una capacitación de la empresa Volkswagen en Puebla, donde tuvieron contacto con un hombre alemán que resultó positivo por Covid-19.

Sánchez Gastelum explicó los protocolos de actuación que la SSG aplica para prevenir un brote de coronavirus.

Indicó que para clasificar un caso como sospechoso, la persona debe tener antecedentes de haber visitado algún país con casos confirmados de coronavirus o haber estado en contacto con algún paciente que dio positivo.

Si el caso es sospechoso, aunque la persona no presente ningún síntoma, en este momento se le mantiene en aislamiento por 14 días. Si el paciente comienza a tener algún síntoma por más mínimo que sea, entonces se procede a realizar las pruebas de laboratorio.

En caso de que sea un caso positivo, el paciente continúa en aislamiento en su domicilio y sólo si presenta un cuadro grave de la enfermedad, se le traslada a un hospital para permanecer en un cuarto aislado.

Si cumplen con la definición operacional y tienen manifestaciones clínicas, inmediatamente lo muestreamos. Normalmente, ahorita los que hemos muestreado son con manifestaciones respiratorias leves y no es necesario su traslado. De hecho, si son síntomas leves, no se recomienda traerlos paseando en ningún lado, se recomienda tenerlos en casa”.

Explicó que mientras las personas están en aislamiento se recomienda que los familiares mantengan una distancia de dos metros para evitar el contagio.

Respecto a la propagación del virus, expuso que si bien el calor hace que el Covid-19 tenga menos tiempo de vida, no es suficiente para detener un posible brote.

Comentó que existe una población más vulnerable en la entidad, que son las personas que padecen enfermedades crónicas, obesidad o fuman.

Sin embargo, no se puede definir cuántos son los individuos que serían más propensos a contraer el virus, debido a que el comportamiento de la enfermedad será lo que determine quiénes son los más vulnerables.

Un caso sospechoso de Covid-19 fue detectado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 48 de León.

Se trata de una mujer que viajó a Estados Unidos, donde tuvo contacto con dos personas que ya fueron confirmadas con la enfermedad.

En esta clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el cierre de esta edición se esperaban estudios para tener certeza de que es portadora de coronavirus.

La mujer, de 60 años, residente de León, estuvo entre febrero y marzo en la ciudad de Oakland, estado de California. Ahí tuvo contacto con una persona que fue caso confirmado y con dos más actualmente hospitalizados por sospecha en ese país.

Según los reportes, los malestares de la paciente leonesa iniciaron el 9 de marzo, con tos, dolor de cabeza, diarrea, vómito, escalofríos, dolor abdominal, dolores musculares y congestión nasal.

Fue entonces que decidió acudir a urgencias en la T1 y la canalizaron a la UMAE48, donde se integró como caso sospechoso y se le tomaron muestras para análisis. (Por José Antonio Castro)

Aunque no ha presentado ningún síntoma de coronavirus, un joven que viajó a Italia se encuentra en aislamiento de 14 días tras volver a Celaya.

Platicó que tras regresar a Celaya fue incapacitado en su trabajo y se encuentra en aislamiento por 14 días por prevención.

Señaló que viajó con otras 25 personas de todo el País; sin embargo, él fue el único que salió del estado de Guanajuato. (Por Mauricio Ortiz)

En el estado de Guanajuato se han descartado 13 casos sospechosos de coronavirus hasta el momento.

Así lo informó el secretario de Salud de la entidad, Daniel Díaz Martínez, quien añadió que todos los casos han sido importados.

Díaz Martínez explicó que al momento Guanajuato está en fase 1 de la pandemia, debido a que no tiene casos positivos.

Mientras que en el País la situación es similar, pues los pacientes confirmados son casos importados y hasta el momento no hay propagación entre la población.

Dijo que por este motivo no es necesario suspender eventos masivos en la entidad, como es el caso del Rally Guanajuato 2020.

En este momento seguimos sin tener un solo caso positivo en el estado de Guanajuato. Por lo tanto, a nivel nacional y en el estado, desde luego nos encontramos en lo que se llama fase 1, no hay transmisión comunitaria, y por eso no hay motivo para que tomemos la decisión de suspender ningún evento”, declaró.

Enfatizó en que los ciudadanos deben ejercer las medidas de prevención, la más importante es un lavado de manos constante.

Lo más importante ahorita es enfatizar en las medidas de seguridad. Lo que puede hacer que no tengamos casos graves y que puede hacer que no exista un brote. Lo que es el lavado de manos frecuente, que no haya contacto con personas que presenten síntomas de la enfermedad y que no se automediquen”.