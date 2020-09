‘Detención de líder criminal no parará violencia’: Obispos

Celaya e Irapuato.- El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, comentó que la violencia no se ha acabado, y que el problema no es una sola persona.

Señaló que probablemente se trate de San Juan del Llanito y espera que no ocurra nada.

Respecto al bloqueo que hicieron habitantes de comunidades de Apaseo el Alto para exigir seguridad, el líder eclesial señaló que se busca un remedio, ya que no puede vivir “toda una comunidad amenazada”.

Al bloquear carreteras o calles se pierde trabajo, muchas cosas, por ejemplo, el bloqueo de las vías como han dañado la economía, eso fue por interés particulares, no era algo general, como la paz, y lo hacen así para ser escuchados, ojalá no llegáramos a estas cosas”, declaró Castillo Plascencia.

Invitó a la gente a que reclamen pero de buena forma, a tiempo y sin causar alboroto.

Respecto a las dos diferentes manifestaciones que se realizaron el domingo, en cada una exigiendo resultados al presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde una caravana de automóviles fue convocada por el Partido Acción Nacional, Castillo Plascencia comentó que ojalá se escuche pero 'que no se revuelvan los colores'.

Yo leí que en el periódico decía que el PAN se suma, yo quisiera que no se revolvieran y contaminaran una manifestación que es popular, que no le pongan color, que piense el PAN que con esto está echando a perder una protesta que es social, que no es de partido”, comentó.

Invitó al PAN y a cualquier otro partido a que no se mezclen y no quieran tomar una causa con colores.

La detención de un líder criminal no hará que la violencia en el estado se detenga, señaló el obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, tras la violencia y asesinatos que ha vivido Salamanca y municipios aledaños.

Señaló que la violencia y la corrupción se ha hecho comunitaria y no solamente en Salamanca, sino también en municipios como Pénjamo, Abasolo, Huanímaro e Irapuato, pues en la última semana se han dado muchos casos de desapariciones y ataques.

Creo que ha sido importante la detención de este personaje, pero no basta, la violencia no es de una persona”, dijo.

Mencionó que es muy difícil acabar con esta violencia y la corrupción y esto se debe hacer desde el corazón de las personas, los valores y la forma de educar.

Se pueden detener algunos líderes y puede disminuir y puede asustar, pero mientras no cambiemos el corazón, mientras no cambiemos las relaciones, no va a ser posible cambiar la violencia, y esto no es por un decreto”, refirió.