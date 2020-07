En todo el todo el estado de Guanajuato es obligatorio el uso del cubrebocas en la vía pública

La implementación de la estrategia contempla: campaña de concientización, funcionarios vigilarán el cumplimiento y aplicación de multas

Por no acatar el uso del cubrebocas, en Guanajuato capital ya fueron detenidas 12 personas, y tres en la ciudad de León

Guanajuato capital.- Por no portar cubrebocas y no acatar las indicaciones para portarlos, 12 personas fueron detenidas por la policía en la vía pública, en Guanajuato capital.

En la Comandancia de la Policía solo fueron amontonadas, sin horas de arresto ni multa.

En Guanajuato, quien no acate estas indicaciones es susceptible de ser trasladado a barandilla, para hacerle una amonestación para que lo porte.

La detención de las personas consiste en trasladarlas al área de barandilla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las detenciones se seguirán dando contra personas que no usan el cubrebocas en la vía pública.

Ahí se les da una amonestación; se les informa que fueron llevados por no portar cubrebocas, se les pide que lo porten y salen, no hay multas, no hay horas arrestado, tan sólo amonestación.

Durante la detención, se concientiza a los detenidos sobre el uso del cubrebocas, les explican la importancia de usarlo, pues previene del contagio de Covid-19.

El saldo hasta el momento de las personas que fueron remitidos para amonestación por falta de cubrebocas son 12; dos son menores de edad, siete hombres y tres mujeres.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que las disposiciones tomadas para detener a las personas por no usar el cubrebocas es porque son obligatorias.

La medida es tomada por el Sector Salud para mitigar el riesgo del contagio del coronavirus (Covid.19).

Cualquier persona que use la vía pública, así como el transporte público, debe portar el cubrebocas, pues es una medida tomada por el Sector Salud para mitigar el riesgo del contagio del coronavirus.