Detienen y golpean a hijo de exembajador Arroyo Vieyra

Guanajuato.- Francisco Arroyo, hijo del ex embajador en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, denunció en las redes sociales que fue víctima de agresiones físicas por dos mujeres policías quienes lo acusaron de violencia contra una mujer de la tercera edad.

La presunta agresión, y posteriormente de detención, de Francisco Arroyo Bello, ocurrió este domingo por la madrugada en un cajero de la Zona Centro, cuando las oficiales lo arrestaron, según por que una mujer de la tercera edad lo acusó de agresión física.

Francisco, tras ser liberado, publicó lo que consideró un atropello de sus derecho y abuso de poder la autoridad municipal.

En Guanajuato capital no existe la libertad. El día de ayer alrededor de la una de la mañana, me contraba en un cajero automático (el de Santander de la calle Sopeña) cuando fui brutalmente agredido por mujeres policías con la justificación de que había agredido a una mujer de la tercera edad unos momentos antes (soy el líder de un proyecto donde hay 75 personas de edad. Nunca le he faltado el respeto a nadie de mi equipo, al contrario, apoyo el crecimiento de todos dentro de mi compañía o emprendiendo por separado)”, justificó.

Narró que las agentes lo tomaron por el cabello y su suéter y lo arrastraron a la patrulla, donde un policía le intentó robar y posteriormente le tomaron fotografías y lo agredieron.

“Sigo sin creer lo vulnerables que podemos llegar a ser cuando le damos el poder a la gente no indicada. Tengo moretones en las uñas, seguramente se me van a caer...Hoy regreso a mi casa frustrado, se me levantaron falsos, me trataron muy mal sin justificación”, escribió.

El exembajador Arroyo Viera comentó por medio de las redes que procederá legalmente.