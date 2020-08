Detonan arma de fuego en Residencial Floresta

Irapuato, Guanajuato.- Habitantes de un domicilio realizaron una detonación de arma de fuego en el interior, salieron del lugar con rumbo desconocido.

Fue alrededor de las 8:30 de la noche cuando elementos de seguridad recibieron un reporte al número de emergencias (911) donde mencionaban haber escuchado detonaciones de fuego dentro de una vivienda.

Al parecer una persona que habita en el domicilio ubicado sobre la calle Violeta de la Residencial Floresta, accionó un arma de fuego en al menos una ocasión, lo que provocó que vecinos se alarmaran y denunciaran.

Al llegar elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional no encontraron a nadie en su interior, por lo que no pudieron seguir con su investigación y no fue necesario acordonar la calle.

Luego de unos minutos, las unidades se retiraron del lugar.

HLL