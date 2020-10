Devasta a científicos guanajuatenses fin de fideicomisos

La extinción que hoy votarán legisladores frenará programas a largo plazo, en el CIATEC piensan en amparos porque se trata de aportaciones privadas

Guanajuato.- La intentona de extinguir los fideicomisos públicos cayó como ‘balde de agua fría’ al CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) sede León.

El fideicomiso del CIATEC es uno de los 109 de los que este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados (ya se hizo en Comisión el martes) votaría por desaparecer.

“El personal está sorprendido de esta medida, algunos tenemos esperanza que en la sesión del jueves (1 de octubre) pudiera haber consideración, están tristes.

El CIATEC es parte de la Red de Centros Públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) enfocado a solucionar problemas de base científica en áreas como: Servicios tecnológicos de apoyo a la salud; medio ambiente y sustentabilidad; materiales, manufactura avanzada y procesos industriales.

Ricardo Guerra recordó que la Cámara de Diputados convocó en meses pasados a la comunidad científica a un esquema de Parlamento Abierto y él participó para exponer la razón de ser de un fideicomiso, que, en el caso del CIATEC se creó en agosto del 2000.

Es la única figura para poder suplir lo que la Federación no puede darnos y que centros como el nuestro, que está abocado a la manufactura avanzada, el medio ambiente, la salud, no cuentan con los recursos suficientes para su plan de trabajo y en esos proyectos participa el fideicomiso con recursos que son autogenerados”.

Ese recurso se obtiene a través de la venta de cursos, servicios y proyectos ofertados a la iniciativa privada y a la sociedad en general, no es recurso fiscal.

El gasto ordinario anual es de aproximadamente 300 millones de pesos, el 67% es financiado con recurso federal y el resto a través de los ingresos propios. El excedente, luego de solventar el gasto, lo administran a través del fideicomiso.

Al no existir el fideicomiso no tendría ningún sentido tener ganancias excedentes. Ese recurso es el esfuerzo constante de nuestros investigadores y técnicos que hacen un gran esfuerzo por atraer ese recurso privado y les estamos fallando, ¿qué les estamos diciendo con esto?, muy bien pero ese dinero se tiene que ir para otras funciones, no sabemos en qué, no será el fin de esta asociación civil”, cuestionó.