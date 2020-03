Día Internacional de la Mujer: Marchan en Irapuato y exigen justicia

Irapuato, Guanajuato.- “Gritamos por las que ya no están”, fue una de las principales consignas de mujeres de Irapuato que marcharon este 8 de marzo para exigir justicia para víctimas de feminicidios, alto a la violencia de género y respeto a sus derechos. Esto ante el Día Internacional de la Mujer.

Fueron alrededor de cien mujeres y niñas las que salieron a las calles vestidas de blanco y morado, con pancartas en las que se exigía seguridad, libertad y un mundo mejor para las nuevas generaciones.

En las pancartas se pudo leer “A mi no me falta ropa, a ti te falta educación”, “Somos las voces de las que ya no pueden gritar” y “Nos quitaron tanto que también perdimos el miedo”.

La primera marcha del día en Irapuato inició en bulevar a Villas de Irapuato, en donde se contó con la presencia de elementos de tránsito que acompañaron el recorrido de las mujeres.

Durante su caminata pacífica por el bulevar Lázaro Cárdenas, las irapuatenses recibieron el apoyo de los conductores, quienes permitieron el paso seguro, pero también sonaban el claxon de sus automóviles, en señal de apoyo.

Luisa Fernanda, una de las jóvenes organizadoras del movimiento pacífico, destacó que el descontento es mayor desde el caso Fátima, menor que perdió la vida por la violencia, sumado a que están cansadas de los crímenes de odio que se cometen a diario en todo el país.

“Estamos pidiendo por los derechos de la mujer, que pare la violencia de género, que dejen de violentar y de matar”, señaló la joven.

Las mujeres y jóvenes, incluso algunos padres de familia con sus hijas, llegaron hasta la glorieta del Monumento a la Bandera, donde hicieron un minuto de silencio en honor a las víctimas y con el puño arriba, en señal de lucha.

Asimismo, las organizadoras invitaron a las asistentes a participar en el paro nacional de mujeres este lunes, o en caso de no poder dejar sus trabajos, sumarse con acciones en beneficio de las mujeres.