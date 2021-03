León, Guanajuato.- Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas de León organizaron una serie de actividades virtuales.

La Red Feminista León, organización que agrupa a los colectivos feministas de la ciudad, informó que no se convocará a una marcha en el municipio el próximo 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sin embargo, de manera virtual brindarán varias actividades como talleres y conversatorios.

Las actividades relativas al 8M comenzaron desde el 5 de marzo y terminan el 12 marzo, en las actividades participan colectivos como Mujeres Ciclistas León, Colectiva Alumnas en Sororidad, Colectiva Chicas que Lloran y Barrio Feminista, entre otras.

Las actividades programadas para esos días van desde expetiencias de mujeres ciclistas, taller para la prevención de violencia contra las mujeres, bordado de caretas, cartas contra la violencia, mujeres en los espacios culturales y conversatorio de mujeres desaparecidas, entre otros.

Dentro de las actividades también se programó un conversatorio titulado “hablemos de las violencias que ejerce la policía contra las mujeres”, en el que participarán algunas de las mujeres que se manifestaron el 22 de agosto del 2020 donde hubo más de 20 detenidas, en la charla las mujeres compartirán sus experiencias de represión policiaca.

"Que no haya marcha este año no significa que no podamos juntarnos para compartir nuestros piensos y sentires", señaló la Red Feminista León a través de Facebook.

En las actividades también participarán asociaciones como REDefine Guanajuato y Amnistía León.

