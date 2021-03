Alejandra Gutiérrez sufrió discriminación salarial por el Municipio; ahora va por Alcaldía

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). Para Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del PAN a la Presidencia Municipal de León, “el tema es muy claro: no es si eres hombre o eres mujer, sino si tienes capacidad, la voluntad y las ganas de hacer las cosas".

“Ha habido gobernantes hombres malos, como ha habido gobernantes mujeres muy buenas”, sostuvo. Prueba de ello, dijo, los alcaldes mejor evaluados en México han sido mujeres.

Su fórmula para triunfar en cualquier ámbito: “Es importante trabajar, dar resultados y hacer equipo, equipo con hombres y con mujeres, porque los resultados hablan por sí mismos”.

Alejandra Gutiérrez Campos va sin temor por alcaldía de León

En entrevista con AM, la diputada local con licencia no le teme al antecedente de que otra mujer antes que ella ocupó la Presidencia Municipal de León.

Comentó que ha tenido reuniones con diferentes sectores y ha habido mujeres que le han dicho que por el simple hecho de que existan mujeres precandidatas, a ellas ya las empodera y les da esperanza de que también pueden ser tomadas en cuenta.

Al contrario, abre una oportunidad, genera esperanza y empodera a más mujeres que saben que pueden seguir creciendo y que pueden participar en diferentes ámbitos”.

“No cualquiera puede ser servidor público”, dice

Asumir la Presidencia Municipal de la ciudad más grande y más poblada del Estado, para Alejandra Gutiérrez más que un reto “es un área donde tienes la fortuna de estar en contacto directo con la ciudadanía, conocer sus problemas y poder resolverlos.

“No hay mejor cosa en esta vida si quieres trascender, que atender las necesidades de la gente. Para ser servidor público hay que tener vocación, no cualquiera puede ser servidor público, porque no es sencillo. Hay que estar pendiente de todas las áreas.

Aquí es de dinamismo, de buscar soluciones y sobre todo ponerte los zapatos de la gente que espera que el Municipio le resuelva sus problemas. Eso es lo más importante, es una oportunidad de oro para cambiar tu entorno y transformarlo”, señaló.

“No cualquiera puede ser servidor público”, dice Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del PAN a la Presidencia Municipal de León. Foto: Zinohe Vázquez

Un camino “lleno de piedritas sólo por el hecho de ser mujer”

Alejandra Gutiérrez dice que como funcionaria pública “ha sido un camino lleno de piedritas sólo por el hecho de ser mujer”.

Y es que contó que en diferentes momentos de su carrera, ha tenido un trato diferenciado, negativo, sólo por ser mujer, a pesar de lo cual es hoy la candidata a la Presidencia Municipal de León, la ciudad más grande y más poblada del Estado.

Se ganó el respeto a base de esfuerzo y trabajo

En la entrevista con AM, recordó que ingresó a trabajar a la Tesorería Municipal de León muy joven, de tal manera que había reuniones en las cuales el resto de los hombres eran de la edad de su papá.

De tal manera que cuando empezó a escalar posiciones, había gente que creía que no las merecía por ser mujer y tan joven. “A base de trabajo me fui ganando el respeto de la gente”.

Le redujeron el sueldo a la mitad sólo por ser mujer

Pero cuando se concursó un puesto en la Tesorería, “lamentablemente gano el concurso porque cuando llego el sueldo era uno, porque lo ocupaba un hombre, pero llego yo y me pagan la mitad. Y pregunto: ¿por qué el sueldo que era de tanto, por qué ahora me lo disminuyes? ‘Es que el anterior era hombre y tú eres mujer’ le respondieron. ‘Ah Chihuahua’ ¿por qué?”

Así que a fuerza de trabajo se fue ganando la confianza de sus jefes y le fueron equiparando el sueldo, pero poco a poco y luego de muchos años.

Durante muchos años fue la segunda de a bordo en la Tesorería Municipal y se abrió la posibilidad de ascender a la titularidad.

“Y luego lo más chistoso y muy incómodo es que algunos personajes deciden ir a preguntarle a mi marido si no pensábamos embarazarnos porque embarazada iba a descuidar mi trabajo.

De entrada ahí fue discriminación doble, porque no me lo preguntan a mí, se lo preguntan a mi marido, y el hecho de que una mujer tenga un hijo no implica que descuide su trabajo”.

Fue diputada por cuota de género

Tiempo después, la postularon como candidata a diputada federal por el PAN porque llegó el tiempo de que las cuotas de género eran obligatorias para los partidos, pero las encuestas indicaban que se iba a perder. Pero lo ganó 2 a 1.

En ese cargo, como integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, también se vio rodeada de hombres.

“Dejemos los miedos a un lado”

No obstante, sus armas para enfrentar estas situaciones y el consejo que le da a las jóvenes y niñas es que tienen que: “dejar a un lado sus miedos, creértela, prepárate, yo no he dejado de estudiar”.

“Siempre va a haber retos,siempre va a haber piedritas en el camino, techos de cristal. El hecho es que no nos rindamos, que nos la creamos y que dejemos los miedos a un lado. Que sepan que no están solas, que nos tendemos las unas a las otras y que luchen por sus sueños.

Lo peor es no hacer nada, te puedes equivocar, el tema es levantarte y seguir luchando por tus sueños. Cada vez tenemos más mujeres que participan en diferentes ámbitos. magistradas, ministras, presidentas de países que han dado el ejemplo de que las mujeres podemos cuando nos lo proponemos.

Puso como ejemplo que los gobernantes que mejor papel han hecho para combatir la pandemia de COVID-19 han sido mujeres: como en Dinamarca, en Alemania, Nueva Zelanda, Islandia.

AGM.