Celaya, Guanajuato.- El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, habló sobre el día de la mujer y señaló que hay mucho que reclamar, ya que muchas mujeres han sufrido, pero que espera que los reclamos sean tranquilos, que no brille la violencia por encima de la razón.

Muchas veces sobresale la fuerza bruta sobre la fuerza del amor, ojalá que la familia sea un lugar de amor de vida, de unión, y entendemos que las mujeres han sufrido, esperando todo sea tranquilo, que no brille más la violencia sobre la razón, que no sobresalga el coraje; es triste que se den estos casos, como las vallas que se han criticado, no hay razón, pero si se han dado casos de violencia, de destrozos, está mal también que se reprima por la fuerza, están mal ambos casos, por eso se llegan a estas medidas”, comentó el Obispo.