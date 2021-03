Es terapeuta pulmonar en el CRIT en Guanajuato y atiende a pacientes Post-COVID

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). La terapeuta pulmonar del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Guanajuato, Maritza Rodríguez Campos, quien se dedica a dar terapia a niños y con la pandemia empezó a atender a pacientes Post-Covid, mencionó que la enfermedad le ha ayudado a crecer mucho como profesional y como persona, pues con su trabajo ayuda a quienes han sido afectados por el COVID-19 y a sus pequeños pacientes del Teletón.

La médico que ha estado trabajando en el CRIT desde hace 8 años y medio, y quien tiene desde hace 5 años dando rehabilitación pulmonar, comentó que desde que llegó es muy padre el poder relacionarse profesionalmente en la carrera que eligió y le apasiona.

La verdad es que muchas veces me han preguntado, ¿no te da tristeza trabajar en CRIT?, pero la verdad es que no, al contrario te inyectan de energía los niños, la familia, se vuelve más que una relación, paciente - terapéuta, se vuelven tus amigos”, dijo.

Desde los sacrificios que hace cada familia para poder llevar a terapia a sus hijos e que ha aprendido a crecer cada vez más y esto la ha llevado a valorar cada cosa o situación con la que se ha afrontado, asimismo, el trabajar en CRIT le ha hecho valorar a su familia y los esfuerzos que hicieron para darle apoyos y aveces no se nota.

También a ser más empática, también aprender a que a veces no giramos a lado y no vemos si alguna persona requiere alguna ayuda”, refirió.

Mencionó sentirse afortunada de su trabajo desde que empezó, en primera porque tenía donde laborar, y en segundo pues en donde se encuentra trabajando constantemente recibe capacitación para seguir creciendo y poder ayudar más a las personas.

Además de esto sus compañeros, los cuales se han convertido en sus amigos, le han ayudado a crecer también de manera profesional.

La pandemia cambió su forma de trabajo y de vida

A un año que comenzó la pandemia por coronavirus, empezó a haber muchos cambios, el primero de ellos el cierre del CRIT Guanajuato, con lo que cambiaron muchas cosas, para ello Maritza, opinó que todo el mundo ha sentido este gran cambio y ha sido un gran reto.

“La verdad es que es algo nuevo para todos y aquí el servicio de terapia pulmonar, siempre ha estado en CRIT Guanajuato, pero la verdad es que si es muy distinto trabajar con adultos que con niños, la verdad es que si te cambia todo, desde la manera de hablarles, desde la manera de cómo dirigirte al paciente o a la persona”, indicó.

Sin embargo, del gran reto que representa ha tomado lo mejor que es el aprendizaje que ello le ha dejado y la satisfacción de que puede atender a otro sector de la población con el que no había trabajado y el cual por el tema de la contingencia ha podido hacer algo para ayudar en la calidad de vida de esas personas.

Esta muy padre tambien esta parte de poder dar lo poco o mucho que sepa de acuerdo a lo que he aprendido en estos años, que me han capacitado, que he aprendido con nuestros niños, pues saber que con ese aprendizaje pueda seguir ayudando, no nada más a los niños sino en general ahorita con la situación”, agregó.

Mencionó que de las más grandes satisfacciones que le ha dejado el tratar a pacientes post covid, es cuando les agradecen que gracias a los trabajos que hace han podido superar los estragos de la enfermedad, como el poder respirar sin ayuda de un respirador.

Cuando se enteró de que estarían atendiendo pacientes post covid, dijo que sí le dio miedo y algo de nervios, pero desde el año pasado que cerraron las puertas del centro, dijo que se estuvo capacitando con diversos cursos en general.

Maritza Rodríguez Campos es terapeuta pulmonar del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Guanajuato. Foto: Staff AM

“Estuvimos trabajando mucho esa parte, la manera de protegerte, el equipo de protección, como equiparte como quitarte el equipo de protección, desde cómo acomodarte y no solo con un paciente post covid, sino en general, yo creo que el riesgo todo mundo lo tenemos, es difícil darte cuenta quien tiene el virus y quién no, desde ese punto yo creo que estamos arduamente en capacitación pues para saber cómo cuidarnos, eso en cuanto a la preparación”, contó.

Cuando volvieron a abrir las puertas al público y les informaron que darían terapia a pacientes post covid, dijo que surgió de nueva cuenta el nervio y el miedo de llevar el virus a casa y enfermar a sus seres queridos.

Pero lo que ayudó a mitigar ese temor fue el que dentro del CRIT se cuentan con todas las medidas de sanidad, lo que hace que se sienta siempre segura, ya que también le proporcionan todo el material para trabajar.

La terapeuta, dijo que las enseñanzas que le ha dejado la pandemia de manera personal es el valorar los tiempos con sus amigos, familiares, seres querido o hasta los propios pacientes del centro.

Orgullosa de ser mujer y ayudar

La médico, comentó que como mujer se siente muy orgullosa de poder ayudar a más mujeres como pacientes y a hombres, le es gratificante.

Es como esa parte de entre mujeres nos ayudamos, si yo puedo ayudarte para que pronto estes con tus hijos, para que puedas agacharte a cargar a tu hijo, abrazarlos, ponerte a jugar con ellos, no se la verdad es que es parte también es algo que me llena de alegría de poder ayudarnos entre nosotras”, indicó.

Con ello demuestra lo que muchas veces se dice de las mujeres, que por el simple hecho de ser mujer no pueden hacer nada, pero gracias a su trabajo ha demostrado que sí pueden hacer muchísimo y no solo para ayudar mujeres, sino en general.

“Ahorita es algo como que ahorita no importa seas hombre o seas mujer, lo que necesitamos es unirnos, es unirnos para salir adelante, sacar adelante a la población en general con lo que tu puedas hacer y no sentirte menos y que te hagan sentir menos por ser mujer, creo que si me da mucho orgullo poder estar también en esta área, en este campo laboral”, concluyó.

La médico, comentó que como mujer se siente muy orgullosa de poder ayudar a más mujeres como pacientes y a hombres, le es gratificante. Foto: Staff AM

AGM.