Lorena Alfaro busca abrir oportunidades a las mujeres en la política en Guanajuato

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). Durante 30 años, Lorena Alfaro García ha buscado abrir oportunidades a las mujeres en la política local y nacional, enfrentándose en su camino a retos que se le han presentado por ser mujer.

En su carrera política ha encarado diversos cargos públicos, entre ellos una regiduría en el Ayuntamiento de Irapuato, diputaciones locales y federales, así como otros cargos dentro del gobierno municipal.

Actualmente, es Diputada local con licencia en el Congreso del Estado de Guanajuato, y es virtual candidata a la Presidencia Municipal de Irapuato por el Partido Acción Nacional (PAN).

En 1991, decidió comenzar a incursionar en la política, impulsada por el liderazgo de Vicente Fox Quesada, que en ese entonces buscaba ser Gobernador de Guanajuato.

Llegué a mi partido Acción Nacional, al Comité Directivo Municipal, toqué la puerta y ahí les manifesté mi intención de participar en lo que fuera dentro del proceso, y desde entonces a la fecha aquí estoy, en esta actividad del servicio público”, contó.

Los primeros 9 años de su carrera política realizó exclusivamente proyectos de partido, experiencias que recuerda como importantes, que la llevaron al Ayuntamiento de Irapuato como Regidora, en el año 2000.

Destaca avances en los derechos de las mujeres en México

“Por supuesto que me he encontrado obstáculos, resistencias que tienen que ver directamente con mi razón de género, pero las he sabido sortear, superar con trabajo, con tenacidad, con persistencia, porque la vida pública no es fácil y menos para las mujeres”, enfatizó.

Considera que en los últimos años, se han dado importantes avances en los derechos de las mujeres en México, así como en la igualdad de oportunidades en el ámbito político, pues este año, es más notoria la paridad de género en la elección de candidatos para los comicios electorales.

Hay muchas mujeres que nos antecedieron que abrieron brecha y por lo tanto, nosotras tenemos la obligación de seguir abriendo esta brecha para las nuevas generaciones, hay avances, sí, pero no son suficientes”, destacó.

Lorena Alfaro se considera feminista sin radicalismos, pero si en el sentido de la lucha por las mujeres, el impulso a su desarrollo y el reconocimiento de su valía, para que puedan empoderarse y salir adelante a cumplir sus sueños.

Y es por esto que destaca que aún hay mucho por hacer para detener la violencia contra las mujeres, que se ha visto reflejado en temas lamentables como lo son el feminicidio, abuso sexual, desaparición y maltrato, que no ha logrado erradicarse.

“Esa debe ser nuestra lucha, que el año pasado en 2020 desencadenó una protesta histórica en nuestro país, en la Ciudad de México, donde las mujeres alzaron la voz porque hay violencia contra las mujeres y lo más delicado es que se mantiene la impunidad”, recordó.

Lorena Alfaro, el equilibrio con la política y su familia

Durante su trayectoria, Lorena Alfaro ha combinado su vida política con su vida familiar, siempre buscando un equilibrio pues asegura que su familia es la prioridad ante cualquier otra aspiración laboral o política.

Para mi mi familia es mi inspiración, mis hijos Santiago y Silvana, sin duda hay ausencia importante que mi familia ha tenido por mis actividades en el servicio público, pero las hemos subsanado con esa convivencia de calidad con ellos”, destacó.

Para la panista irapuatense, es necesario que se sigan impulsando políticas públicas con enfoque de avance y oportunidades para las mujeres, contrario al actual del Gobierno Federal, que ha cancelado apoyos importantes para los derechos de las mexicanas.

En su mensaje final, exhortó a las mujeres a levantar la mano y atreverse a cumplir sus aspiraciones en la política, ya que es necesaria la visión de las féminas en los puestos de dirección, así como en el servicio público.

