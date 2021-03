María es bolera y ha sufrido discriminación, le dicen “que es un trabajo de hombres”

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). Con su cepillo y la grasa lista para el próximo cliente, la única bolera del centro de Celaya se siente orgullosa de sacar adelante a su familia.

“Una mujer le atora más que un hombre. Hay que tener valor para salir adelante, uno como mujer es más luchona que un hombre y uno puede sacar a sus hijos adelante”.

Ella es María Norma Martínez Rivera, lleva dos años trabajando como bolera en el Jardín de San Agustin luego de la muerte de su esposo.

Todo fue a raíz de que falleció el papá de mis hijos, él era el dueño y bolero de aquí y tuve que ejercer este oficio que ya lo sabía porque él me enseñó a bolear”, relató.

María Norma, de 38 años de edad, tiene dos hijos, uno de ellos fue despedido de su trabajo durante la pandemia y a su otra hija le rebajaron su sueldo por lo que ha tenido que apoyar a sacar adelante a su nieto.

María Norma Martínez Rivera, lleva dos años trabajando como bolera en el Jardín de San Agustin luego de la muerte de su esposo. Foto: Francisco Mancera

Actualmente, se encuentra casada con un hombre invidente quien pide limosna en la zona centro porque no ha podido conseguir trabajo.

Mi esposo y yo llevamos el sustento a la casa, mi hija solo con mil pesos a la quincena y no puede sola”, narró.

A pesar de que le gusta su trabajo, María Norma admite que ha sufrido discriminación en su trabajo por parte de sus mismos colegas quienes aseguran “que es un trabajo de hombres”.

“A mi me gusta mi trabajo pero ha sido un poco difícil porque hay muchos hombres machistas, dicen que ¿cómo puedo hacer un trabajo que hacen los hombres?, he tenido problemas con los compañeros porque dicen que por ser mujer me buscan más y me caí trabajo.

Pero me buscan por mi trabajo, no por mi persona, yo hago mi trabajo y si me trabajo le gusta al cliente va a regresar. Ellos no están conformes de que yo esté aquí por ser mujer”, afirmó.

Para María Norma no hay días de descanso ya que trabaja de lunes a domingo de las 10 de la mañana a las 6:30 de la tarde.

El camino cuesta arriba de Norma se hizo más difícil durante la pandemia cuando se determinó cerrar todos los negocios no esenciales, incluyendo su oficio.

“Es como en todo, tenemos días buenos y días malos, días en donde no nos llevamos nada, pero en pandemia es más difícil porque cerraron parques y jardines y la gente.

Hay quienes pagamos renta, pagamos luz, agua y eso no los perdonan, le vale gorro si tenemos o no dinero. Nos dicen quédense en casa pero ¿quién nos va a dar de comer?. Solo nos dieron dos despensas pero con eso no vamos a comer en todo el año”, lamentó.

La única bolera del centro de Celaya es una mujer que va de frente y no se guarda nada. Es muy crítica de la labor del gobierno y de la poca sensibilidad que ha habido durante la pandemia.

“No se ganan nada con cerrar los parques, de todos modos la gente no respeta, termina brincándose, es innecesario gastarse tanto en mallas y plásticos que se va a la basura en lugar de comprar despensas y darlas a las personas que en verdad lo necesitan”, aseguró.

AGM.