Dejó su pueblo para salir adelante en Guanajuato y sufre discriminación por ser indígena

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). Con hilos de dos colores, café y negro, unas agujas de madera y la habilidad de sus manos para tejer sus amacas, Rosalba Petronilo Gongora realiza todos los días esta artesanía para después venderla en su local. Desde hace cinco años y originaria de la cultura Náhuatl llegó con su familia en busca de mejores oportunidades.

Originaria del pueblo Copalillo del Estado de Guerrero, Rosalba y su familia decidieron dejarlo para darles una vida de estudios y aprendizajes a sus hijas, quienes actualmente están por estudiar la Universidad.

Para Rosalba dejar su pueblo y llegar a una ciudad nueva fue muy difícil para ella, debido a que no solo tuvo que enfrentar la discriminación de ser indigena, si no también mujer, incluso dejó de portar su traje típico para evitar que la gente la mirara mal o le dijera “india pata rajada”.

Fue muy difícil cuando nos venimos porque aquí la gente te ve y te discrimina mucho por ser indigena y hasta escuchas que te dicen india pata rajada y yo antes no sabía que eso se puede denunciar con las autoridades cuando uno te discrimina y aquí he aprendido muchas cosas ya me valoro más como mujer porque antes no salía del pueblo pues no sabía y aquí aprendí muchas cosas”, platicó Rosalba.