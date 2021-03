Di no al silencio: Evelyn recuerda el día que fue acosada por policías en León

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). “No están solas, no se queden calladas”, a más de seis meses de que Evelyn fuera acosada por policías municipales, mandó un mensaje de apoyo y aliento a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso.

El 22 de agosto fui a la marcha y estaba rodeada de muchísimas mujeres que yo no conocía, pero yo sentía todo el apoyo, sentí muy bonito, me solté a llorar porque se siente todo el apoyo de todas las demás mujeres que a lo mejor también han tenido un tipo de abuso y no se animan a contar”, compartió con AM.

"¡Justicia para Evelyn", pidieron mujeres en León

El 22 de agosto de 2020 cientos de mujeres leonesas salieron a las calles a marchar buscando “¡Justicia por Evelyn!”, la joven que a través de redes sociales contó su historia en la que relata que dos policías la acosaron abusando de su posición de poder (ambos están detenidos y vinculados a proceso por abusos y hostigamiento sexual).

No se queden calladas, denuncien, ya vieron que sí tienen respaldo de muchísimas mujeres que a pesar de que no conozcan ellas se van a aventar a todo por ti. No tengan miedo”, mencionó.

Evelyn fue acosada por policías municipales y mandó un mensaje de apoyo. Foto: Omar G Ramírez

Como resultado de la marcha más de 20 mujeres y periodistas fueron detenidas e incluso denunciaron detenciones arbitrarias y abuso de la fuerza. Medio año después la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato determinó que si se violentaron los derechos de las manifestantes.

La joven compartió que su proceso de denuncia contra su agresor fue muy pesado e incluso mencionó que le llegaron a ofrecer dinero a cambio de dar el perdón.

Me trató de convencer, de sobornar por el perdón, pero no, era lo mínimo que se merecía. Era un servidor público y tenía que cuidar y no andar haciendo de las suyas”, explicó.

La joven compartió que su proceso de denuncia contra su agresor fue muy pesado e incluso mencionó que le llegaron a ofrecer dinero a cambio de dar el perdón. Foto: Omar G Ramírez

Mensaje por el 8M:

Después de lo que pasó siempre sentí como que había sido mi culpa, yo quiero decirle a todas las mujeres que si sufren algún tipo de abuso: jamás va a ser su culpa, siempre la culpa es del agresor… No es y nunca va a ser su culpa, sean valientes, denuncien, siempre va a haber muchísimas mujeres respaldándolas”, expresó Evelyn.

AGM.