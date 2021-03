Doña Juanita es de León, tiene 99 años y un nieto por cada año vivido

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). Un rebozo "abraza" las canas y la piel que reflejan la sabiduría de doña Juanita Ontiveros, quien tiene casi un siglo de vida.

La señora Juanita es una mujer de 99 años de edad que goza de muy buena salud y sobre todo de muy buen humor.

Infinidad de memorias son las que viven en su mente, la cual está muy lúcida, pues cosa que le pregunten ella responde.

Preguntan qué cómo se llama, dígale cómo se llama mamá", dijo su hija Lupita para la entrevista, a lo que ella respondió entre risas "apoco ya no sabes", y después de unas sonrisas dijo me llamo "Juanita".

Doña Juanita se casó a los 18 años de edad, tuvo 14 hijos y curiosamente tiene un nieto por cada año vivido es decir tiene 99 y tiene 4 choznonietos que son su quinta generación.

Además es una mujer de "buena madera", dijo su hija quien cree que su buena salud se debe a que su mamá siempre se ha cuidado mucho.

A ella siempre le gustaba ponerse sus cremas, pero también comía mucha víbora de cascabel para la piel. En sus últimos estudios salió muy bien de todo, hasta la doctora se sorprendió", comentó Lupita.

Doña Juanita come de todo, "es muy buena para comer y si ve que estamos comiendo algo y a ella no le invitamos como los churritos luego luego nos dice ´¿ qué no me van a dar?'. Y cómo le gustan las tortillas, solo le doy dos para que no se estriña, pero ella quiere más y pide y pide y da la queja riéndose de que no le damos más".

Si le sirvo poca coca me dice burlándose: ´¿ esa es toda?, pues mejor tómatela tu ", agregó su hija.

Lupita dijo que doña Juanita fue una mujer muy trabajadora, "ella siempre fue muy activa. Ella fue trabajadora doméstica y en nuestra casa también trabajó mucho hacía siempre unos canastos llenos de muchas tortillas para darnos a todos sus hijos".

Doña Juanita aún camina, al pasito, pero lo hace y con el cuidado de sus hijas; le gusta mucho cantar y su canción favorita es "24 de junio", también le encanta ver la tele y aún puede leer con claridad.

Ella lee los nombres de la tele y yo me pongo lentes para ver y se ríe de mi, también siente que platica con los actores y está hable y hable", añadió Lupita.

Doña Juanita es tierna, siempre está alegre y sacando su lado risueño, "en su último cumpleaños nos dijo que volteáramos los números para que la gente creyera que cumplía 66 años y dijo ´pongan con letras grandes que busco novio´", externó su hija.

Doña Juanita, vive en la colonia Deportiva Uno, y cuando alguien va a visitarla se lleva una bendición por parte de ella. Foto: Staff AM

AGM.