Hilda salva vidas: Lleva agua libre de bacterias hasta la casa de los leoneses

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). Desde hace trece años Hilda Susana Monzón Vargas tiene el reto de llevar hasta la casa de los leoneses el agua totalmente libre de bacterias.

Es jefa del laboratorio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y tiene bajo su cargo 50 compañeros especialistas en la materia.

Yo como parte de ser mujer, de estar a cargo de casi 50 profesionistas hombres y mujeres, más grandes o más chicos que yo, para mí, ha sido muy natural y yo les recomiendo a todas las que vienen atrás de mí, que son jovencitas, yo les recomiendo: tu haz tu trabajo, tu trabajo habla por ti”, platicó.

Hilda es jefa del laboratorio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL). Foto: Staff AM

Consecha éxitos y ha liderado grandes proyectos

Para Susana su trabajo significa mucho, debido a que sus estudios y trabajos realizados en investigación han traído éxitos, toda clase de premios y sobre todo el reconocimiento como uno de los mejores laboratorios de calidad del agua a nivel nacional. Para ella el ser mujer no es sinónimo de obtener importantes puestos solo por pertenecer al sexo femenino, es un tema de capacidad, de talento, de méritos propios.

Siempre he sentido mucho amor por mis trabajos por lo que ha representado, primero haber trabajado para mi universidad y segundo haber trabajado en esta empresa que es un beneficio para mucha gente, porque saber que tú estás haciendo un trabajo consciente con lo mejor que puedes hacerlo utilizando recurso, que creo yo como mujer damos ese plus porque somo muy cuidadosas y que se haga ahorrando”, platicó.

A lo largo de su trayectoria en la dependencia, la interacción con su equipo de trabajo la ha llevado a liderar grandes proyectos en donde, a pesar de que la mayoría del personal es del sexo masculino, le ha servido como fuente de inspiración a todas sus compañeras para impulsarlas a seguir trabajando, a no rendirse ante las adversidades que puedan tener, ya que su consejo es que son líderes natas.

“Yo siempre he sido de la idea de que si quiero un puesto tengo que ganármelo por mí, por ser el ser humano que soy, por la profesionista que soy, no solo por ser mujer, no estoy de acuerdo que tengamos preferencias especiales por ser mujeres, yo creo que te las vas ganando”, dice.

Hilda Susana Monzón Vargas tiene 40 años de edad y 13 años de trabajar en SAPAL Foto: Staff AM

Una mujer que ayuda a salvar vidas a través del agua

Durante su jefatura ha tenido varios momentos importantes como la ampliación de las instalaciones en las que ahora se encuentran, participación y mejoras en estudios y resultados para mejorar la calidad del agua y que pueda llegar a todas las personas del municipio y que ellos tengan la seguridad de que el agua que llega a su casa se puede tomar con toda confianza.

Para Susana laborar en Sapal le ha dado la satisfacción de poder trabajar directamente para beneficios de todas las familias leonesas e incluso la propia, porque ella también ofrece a su familia este recurso de vital importancia. Es apreciada por su equipo de trabajo y por la dependencia, con quien ha logrado premios como el del Sistema Mexicano de Metrología Normalización y Evaluación de la Conformidad hace un año.

Sin lugar a duda, “Susy”, como le conocen sus compañeros, es un ejemplo de que hace tiempo que las mujeres dejaron de creer en las barreras ideológicas y estereotipos para demostrar que es posible competir y obtener los puestos que deseen sólo con su talento y capacidad.

¿Quién es Hilda Susana Monzón Vargas?

Hilda Susana Monzón Vargas tiene 40 años de edad y 13 años de trabajar en SAPAL. Estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad Tecnológica de León y fue de la primera generación de ingenieros ambientales en el estado hace 20 años. Realizó una estancia Texas, donde siguió preparándose. Trabajó en el organismo operador de esa ciudad.

Para Susana laborar en Sapal le ha dado la satisfacción de poder trabajar directamente para beneficios de todas las familias leonesas. Foto: Staff AM

AGM.