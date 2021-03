Celaya, Guanajuato.- Mujeres de Celaya hablaron de cómo es ser mujer en la época actual, cómo se enfrentan a los problemas y desigualdades, señalando que ya no es como antes, pero que la lucha sigue.

Felicitaron a la mujer en su día, animándolas y señalando que con la unión entre ellas se logrará una verdadera igualdad.

No es fácil ser mujer hoy en día ya que no se ha logrado la igualdad entre hombres y mujeres y como mujeres todavía nos topamos con personas que tienen pensamientos bien machistas y que por cualquier cosa, si una quiere ser más liberal o tiene una forma de pensar distinta a ellas, todavía nos menosprecian y nos juzgan sin saber cómo somos, lo que somos y lo que valemos”, comentó Maira.

Dijo que todavía existe desigualdad en muchas partes, desde el hogar, hasta en el ámbito laboral y social; limitando el cómo vestir, con quien juntarse o como expresarse.

A muchas mujeres no las dejan trabajar, solo las tienen para tener hijos y se acabó, además del acoso laboral que se vive, porque uno se arregla porque le piden buena presentación y piensan que eso les da la autorización para faltarle a uno al respeto, y no se trata de eso, sino que una como mujer busca oportunidades para crecer y salir adelante y no nos la dan porque piden a cambio “un favor”· y si una se respeta no lo va a aceptar”, señaló.

Maira tiene una hija pequeña y lo que le enseña es que se quiera a ella misma y se respete, ya que si una mujer no se respeta a sí misma las demás personas no lo harán.

A todas las mujeres, les deseo que se quieran, que se valoren, y que no necesitamos de un hombre para salir adelante, una como mujer vale mucho y puede hacer lo que quiera y muchas veces hasta mejor que los hombres”, finalizó.

María de la Luz señaló que hoy hay más oportunidades para la mujer que en otras épocas.

Creo que estamos bien, yo creo que las mujeres estamos protegidas por los hombres, difiero mucho con las opiniones de algunas mujeres que no quieren salir o que se sienten violentadas, al contrario, yo no me siento así”, señaló.

Expuso que aún hay problemas de desigualdad pero cada vez más se van quitando esas barreras.

Debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos, tiempo de calidad, educar con valores cristianos y así todo saldrá bien. Para todas las mujeres felicidades, que se la pasen muy bien y que tengan un buen día”, finalizó.

Scarlett comentó que si ha encontrado desigualdad, que si bien cada vez es menos, y que en el ámbito laboral hay compañeros que valoran su esfuerzo pero no les gusta que gane una mujer más que ellos.

Es cuando empieza la competencia, me da gusto que te vaya bien, pero no me gusta que te vaya mejor que a mí, y es algo que al menos en el trabajo es difícil, porque tienes que buscar como ganártelos, si ven que vas subiendo ya no son tan buena onda, complican las cosas, tiran mala onda, es difícil”, comentó.

Resaltó que se tiene que luchar día con día, que por el hecho de ser mujer, ayudan “de más” a veces siendo injustos en otras cosas.

Dijo que las mujeres encuentran más dificultades en el ámbito laboral, que si alguien va subiendo de inmediato empiezan las críticas y muchas veces, es por el esfuerzo y el trabajo, no por “favores”.

Se está haciendo un buen trabajo, las nuevas generaciones ponen a los hijos hombres a contribuir, lavar los trastes, hacer la cama, tareas que antes eran de puras mujeres, ahora ellos las hacen, me da gusto, ver que un niño no solo juega con el Max Steel, ahora también con nenucos, o muñecas si es que le gusta, cada vez hay más escuelas de danza, los apoyan a temprana edad en actividades que antes eran referidas para las mujeres, se va acabando el machismo, creo que en ese ámbito hay una mejor experiencia”, señaló.

Al final felicitó a las mujeres en su día y aplaudió que cada vez haya más unidad, pues juntas se ve la diferencia.

Las mujeres generamos amor, dinero, somos fortaleza, me da mucho gusto cuando veo a una mujer que es libre y es feliz”, finalizó.

Teresa González señaló que el papel de la mujer ha ido cambiando y que a diferencia de otros lugares es menos feo.

La situación en algunos lugares es muy fea, aquí si hay desigualdad pero es menos que en otras partes”, comentó.

Ojalá que todas las mujeres estén bien de salud y que haya libertad, que sea un gran día, les deseo lo mejor, que le echen ganas, que no se pongan tristes y no tengan miedo, con el miedo no vamos a hacer nada, debemos salir adelante, y eso si, ponernos muy abusadas, nuestras mejores armas son los ojos y los oídos, ver quien pasa a nuestro alrededor, a nuestra derecha, izquierda, atrás, adelante, estar siempre muy atentas y ponernos vivas”, señaló Karina Méndez.

