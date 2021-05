Irapuato, Guanajuato.- Para Ana Paulina Gasca Chico, ser madre durante la pandemia ha sido un trabajo duro, pues tuvo que dividir sus tiempos entre ser ama de casa, mamá y colaboradora de una empresa de la que hace unos días fue despedida.

Contó que fue muy complicado dividir su tiempo entre las clases virtuales de su hija, su trabajo y las nuevas tareas con su bebe que nació durante este lapso.

Añadió que tuvo miedo de contagiarse de COVID-19 y llevar el virus a casa, pues usaba el transporte público y su trabajo era en el área de atención a clientes, pero gracias a que hizo caso a las medidas no llegó a enfermarse.

También embarazarse durante la pandemia fue algo complicado, ya que no lo tenía planeado.

Ana Paulina añadió que optó por dar a luz en el IMSS y no en un hospital privado para minimizar gastos.

Sin embargo, al darle incapacidad en el trabajo para el nacimiento de su bebé, le redujeron el sueldo a la mitad, lo cual complicó aún más los gastos de su hogar. Sumado a esto, hace unos días regresó a su trabajo y fue despedida.

Regreso de la incapacidad y me dan las gracias en el trabajo porque la empresa no tiene para pagar al personal y me tocó a mi (...) el no tener yo evaluaciones por mi incapacidad me hizo más vulnerable para la baja, entonces, no es que le eche la culpa a la maternidad pero digamos que por ser mamá me dieron las gracias”, relató.