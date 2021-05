Celaya, Guanajuato.- Manolo García es parte de una generación de jóvenes profesores que ha sabido hacerle frente a los retos de la educación en línea por la pandemia.

Muchas escuelas están más abiertas a los maestros jóvenes porque tenemos nuevas ideas y en ciertas cosas somos más creativos”, señaló.

Manolo, de 27 años, es ingeniero bioquímico y comenzó a dar clases de secundaria y preparatoria desde hace seis años.

Salí de la carrera y quise buscar trabajo en las empresas, pero mi vocación no estaba ahí, iba muy infeliz y cuando supe que había un puesto para maestro fui y me lo dieron enseguida porque ya me conocían por algunas actividades culturales”, aseguró.

La pasión por estar al frente de un grupo la heredó de su madre y desde muy joven descubrió su verdadera vocación.

El primer semestre fue el más difícil para mí. Una maestra me dijo que el primer semestre definiría cómo sería como maestro. Los alumnos me veían muy chavo pero conforme fueron pasando los parciales vieron que era exigente y descubrí que a través de juegos y dinámicas aprendían mejor y me llevaba mejor con ellos”, recuerda.

El joven profesor ha impartido clases desde química, matemáticas o álgebra hasta teatro o artes escénicas y considera que es fundamental que las clases sean dinámicas para atraer la atención de los alumnos.

Estos años me he dedicado a hacer mis clases con juegos, cuentos y cosas lúdicas, trato de que sean dinámicas, no siempre se puede pero trato de hacerlo”, explicó.

La juventud la ha hecho una fortaleza, afirma, ya que puede tener una mejor interacción con los alumnos además de que ha sido más fácil desarrollar las clases en línea.

Tenemos la ventaja de que nosotros ya teníamos esta noción tecnológica de aplicaciones móviles y páginas que nos ayudan a enriquecer nuestro acervo cultural. En lo personal, domino el Zoom, tanto así que puedo hacer juegos o hacer dinámicas en Whats App".

Sin embargo, Manolo admite que el último año dando clases en línea ha sido cansado y lleno de retos para la impartición de clases.

No puedes dar lo mismo en presencial que en virtual. Los contenidos son los mismos pero no las formas en darlos, no puedes hablar y hablar porque ellos se distraen y se desconectan, tienes que hacer que los contenidos se adapten al contexto que estamos viviendo.

Manolo, como cientos de profesores, ya se prepara para un inminente regreso a clases presenciales, pero anticipa que será muy diferente a lo que conocíamos.

Vamos a regresar después de un año de no socializar. Todos estamos contentos emocionalmente, los adolescentes cambian muy rápido. Habrá un momento en donde haya un choque emocional por regresar. Los maestros debemos de tener la sensibilidad para desahogar todo esto. Va a ser muy diferente”.

Así lo dijo Involucrar emocionalmente a los alumnos también es complicado si no haces algo en lo emocional, creo que los maestros necesitamos ser más emotivos para que lleguen de mejor manera las clases y la virtualidad nos ha limitado mucho en eso” Manolo Profesor, 27 años

fmancera@am.com.mx