Celaya, Guanajuato.- Evangelina López Arellano es maestra de la Escuela Secundaria No. 2 Prof. Ramón García Garibay, en Celaya y directora de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, en Comonfort.

Con 30 años de servicio, cuenta cómo fue ser docente ante la pandemia y de cómo se prepararon para el plan piloto, los retos que pasaron y los que vienen.

Comentó que se sintió muy satisfecha de que la primaria de la que es directora fuera de las primeras en ser aptas para el Plan Piloto del regreso a clases.

Tenía maestros que ya querían regresar a clases presenciales, representa un reto pero debemos aceptarlo, el reto fue pensar que no teníamos las suficientes recursos materiales pero ya se nos están proporcionando y que en un momento dado los papás no nos fueran a responder, afortunadamente los papás de los grupos que aceptaron están aquí al 80%”, contó Evangelina.

Antes de todo esto, les mandaron los lineamientos y tuvieron una reunión de Consejo Técnico extraordinaria con los maestros para ver quienes tenían las condiciones físicas y emocionales para el regreso, además de checar la participación de los papás.

Aceptaron cuatro compañeros del grupo regular y la compañera de educación especial, con los niños que tienen barreras, se hizo la minuta y convocamos a los padres de familia para explicarles la convocatoria, lo que implicaba la participación y también que era un pilotaje, que no era una cuestión de escuela normal, se firmó, se reestructuró el comité de salud y se empezaron a hacer todas las acciones de mejora, limpieza, qué salones se iban a ocupar, pintarlos, que tuvieran las condiciones adecuadas para el regreso”, señaló.

Contó que los papás tuvieron que firmar un manifiesto, el cual está archivado y listo para cuando se ocupe, además de que todos los maestros tuvieron una reunión virtual con sus padres de familia para ver quienes aceptaban el regreso de manera voluntaria.

Respecto a la adecuación, Evangelina comentó que ya tenían material, pues en el transcurso del año se hicieron tres limpiezas y la Delegación de Educación les dotó de más material y llegará más.

Resaltó que los padres de familia se mostraron muy entusiasmados ya que hay grupos que de 30 alumnos que tienen, 20 van a participar y esos niños se dividirán 10 un día y 10 otro día.

Hubo algunos padres que no quisieron, pero por eso hubo un manifiesto de manera voluntaria y con firma”, señaló.

Comentó que el 70 a 75% de sus alumnos si quisieron el regreso a clases y que hubo incluso grupos enteros que no aceptaron.

Hay grupos que no participaron, porque los papás no quisieron y otros compañeros que tienen diagnóstico médico que no les permite el regreso o maestros que presentaron COVID-19 y no se han podido recuperar del todo, de los 19 grupos que tenemos fueron 4 grupos regulares; dos quintos, un primero y un cuarto”, dijo.

'Hay cosas que no se pueden enseñar de manera virtual'

Señaló que la convivencia, la interacción social, llegar a acuerdos y la empatía son cosas que no se pueden enseñar de manera virtual.

Los niños han aprendido herramientas que nosotros posiblemente como abuelos o padres de familia nunca pensamos que lograrían, ahora ellos hablan de plataformas, del Zoom, de subir videos, y yo creo que ya entran a la tecnología y aun cuando regresen a clase presencial, no será lo mismo”, comentó.

Evangelina dijo que las herramientas digitales han sido una gran ayuda, ahora solo es cuestión de canalizarlas y saber seleccionar información para su futuro.

Buscan ayudarlos

Consciente de que no todos pueden acceder a la tecnología, explicó que de los 580 alumnos, 400 cuentan con tecnología y a los otros 180 se les apoya.

Estamos hablando prácticamente de un 20% del grupo total, se les apoya buscando diferentes estrategias, el medio más común, en este caso el Whats App, creo que ahí fue otro aprendizaje que están haciendo los padres; usar inteligentemente el celular. Los maestros hicieron videollamadas, mandaban videos, anexos y los que en realidad no tenían oportunidad, cada ocho días se les imprime el cuadernillo, viene el maestro con todas las medidas, se han buscado los medios, maestros los han ido a buscar a sus casas, entregarles el cuadernillo, los trabajos”, señaló.

Compartió que de los 580 alumnos sólo han tenido una baja, fue una pequeña que se mudó a la Ciudad de México y hay otros 12 niños que han perdido contacto con ellos, los han ido a buscar y ya verificaron que no viven en ese lugar.

El reto para el futuro

Ya se cumplió el primer paso, el regreso mixto, ahora lo que viene es seguir con las medidas, invitar a que los pequeños las acaten, mostrarles videos y trabajar en lo socioafectivo y empatía, además del cuidado de su salud tanto en las medidas contra el COVID-19 como su salud alimenticia.

Se siguen mandando fichas, se siguen mandando actividades, especialmente los maestros de educación física, tratan de planear actividades en familia, como juegos y tienen pláticas y conferencias virtuales sobre las emociones”, comentó la maestra Evangelina.

Dijo que los maestros no tienen miedo, ahí está el reto y que todo lo hacen por los niños.

A la espera de órdenes federales

El secretario de Educación del estado de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, habló de qué pasará con los maestros que por algún motivo no pudieron vacunarse.

El estado de Guanajuato cerró la jornada de vacunación de cinco días, con 118 mil 313 unidosis del biológico Cansino, aplicadas a maestros, maestras, personal administrativo y de apoyo a la educación.

Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación del estado de Guanajuato.

La Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud, informaron que durante la jornada de vacunación que inició el martes 4 de mayo, se aplicaron un total de 49 mil 798 vacunas en la sede de León, en la sede ubicada en Irapuato se administraron un total de 27 mil 647, mientras que en Celaya fueron un total de 25 mil 407, y la sede San Miguel de Allende cerró la jornada con 15 mil 461 vacunas aplicadas.

Del 4 al 7 de mayo se instalaron cuatro sedes de vacunación y el sábado 8 de mayo se instaló un quinto punto en el Hospital Militar de Irapuato, en donde atendieron a las personas del sector educativo que se rezagaron en su proceso de vacunación.

Tuvimos una excelente participación de casi 119 mil maestros, maestras, personal de apoyo y administrativo, de 135 mil, que era el padrón máximo, y hubo quienes por diversas razones no quisieron, que también se respeta el derecho a no querer vacunarse o no pudieron, ya fuera porque no estaban en el estado o prácticamente imposibilitados o incluso en condición física que no les permitiera vacunarse, en el caso de las vacunadas o recientemente habían tenido COVID-19”, comentó el secretario.

Resaltó que todos los segmentos, ya sea de 60 y más, de doctores del sector público y privado o maestros y maestras, el Gobierno Federal ha anunciado sin especificar una fecha que habrá momentos compensatorios para poder vacunar a quienes no pudieron y en su caso a nuevos maestros que se estén reincorporando.

Esperaremos que nos abra la estrategia nacional de vacunación un nuevo espacio para poder invitar a todas estas figuras que de momento no pudieron haber quedado fuera”, resaltó.

También comentó que para los maestros que no se vacunaron por voluntad, no habrá restricciones para participar en el plan piloto, es decir, su trabajo no se verá afectado ni se condicionará su labor.

Eso sí, el protocolo de salud prevé que haya suficiente distancia, ventilación y condiciones para que la vacunación o no vacunación sea un factor de peso en el éxito de la estrategia, más bien el factor de éxito es la sana distancia, el cubrebocas y todos los elementos indispensables para que la dinámica sea segura”, puntualizó.

Para finalizar, dijo que casi todo el sector educativo está vacunado y esto les da la confianza para seguir avanzando, valorando el aprendizaje y gradualmente regresar con un protocolo que garantice la salud.

