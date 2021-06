Murió su esposa e hija y Juan Carlos hoy festeja con sus mascotas el haber sido papá

León, Guanajuato - Día del Padre: Hace 12 años, Juan Carlos fue papá de una nena hace 12 años, pero lamentablemente la bebé falleció a los 16 meses y el año pasado murió su esposa, pero esta vez festejará el haber sido papá con sus mascotas.

Una vez que se tienen hijos y ellos mueren, nunca se dejará de ser papá”, dijo con orgullo Juan Carlos, un leonés y arquitecto de profesión.

Juan Carlos Aguado Velázquez, además de ser arquitecto de profesión, es maestro de corazón y narró la felicidad que le trajo ser papá de una bebé, aunque por nacer prematura y con una condición cerebral adversa falleció hace un poco más de 12 años.

Mi niña nos duró un año y cuatro meses, esa fue la dicha, que Dios nos permitió tenerla en nuestros brazos, pero ese tiempo fue maravilloso, es una emoción indescriptible de felicidad saber que ese fue el producto de nuestro amor que mi esposa y yo nos tuvimos”.

La bebé se llamaba Luz Beatriz, en devoción a la Madre Santísima de la Luz, patrona de León.

Su esposa eligió el nombre de su bebé, Luz Beatriz, por una devoción especial que le tenía a la Madre Santísima de la Luz, patrona de León, dijo Juan.

A la patrona de León y Dios siempre nos encomendamos, tanto la salud de mi hija como la de mi esposa, pero pues les llamaron y desde allá me dan fuerzas para continuar acá”.

Un Día del Padre tambien sin su esposa

Aunque el Día del Padre se festeja en familia, Juan Carlos trata de salir adelante en esta fecha pues ahora también sufre la ausencia de su esposa Beatriz.

Estas fechas importantes del año es donde más hay dolor, pero no hay de otra más que seguirle, me quedo con todos los recuerdos buenos y tristes con mi familia, son el mejor regalo que me pudieron haber dejado”, expresó.

Un cáncer, de los más agresivos, apartó a Beatriz de su esposo.

Lo único que me quedé de ella y de mi hija, son los recuerdos, son tan vívidos que aun las puedo sentir, mi esposa ya cumplió 13 meses de haberse ido y mi niña 12 años”.

Beatriz y Juan Carlos en uno de los momentos felices que compartieron en familia.

Sus mascotas son su salvavidas

Este último año ha sido el más difícil para Juan Carlos, pues mencionó que tras el fallecimiento de su hija aún se tenían él y su esposa para hacerse fuertes y seguir adelante, pero con casa vacía lo únicos que le acompañan son sus mascotas.

Poco a poco voy agarrando la onda de vivir solo, ahorita solo vivo con mis animalitos, tengo gatitos y perritos y en serio son los que me hacen los días más llevaderos.

“Veo a mis compañeros y familia con sus hijos ya universitarios o profesionistas y pues yo no alcancé a vivir eso, pero sí tuve la dicha y la oportunidad que Dios me dio para ser padre el tiempo que él me lo permitió, fui muy muy feliz”.

