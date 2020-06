Dice nueva directora de comunicación que “todos critican pero no quieren hacer nada por la ciudad”

Celaya.- La nueva directora de Comunicación Social y Eventos, Lynnett Rubio, aseguró que toma el cargo sin estrategia y sin importarle la imagen que se tenga de Celaya, además de acusar a la sociedad de criticar y no estar dispuesta a hacer nada por la ciudad.

Lynnett Rubio Pérez anticipó que habrá críticas por la falta de un plan de trabajo, pero indicó que tiene “la piel muy gruesa para eso y mucho más”.

La cuarta titular de Comunicación Social de la actual administración, es egresada de las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación y Psicología Educativa, anteriormente había ocupado las direcciones de Comunicación Social en Acámbaro, Cortazar y Salvatierra y hasta el lunes era conductora del noticiario radiofónico ‘Así Sucede’.

Vengo a preparar el segundo informe de gobierno, ese es el propósito específico, esa fue la tarea y la encomienda que me pusieron enfrente y espero sacar el trabajo de la mejor manera y si no fuera así probablemente llegará hasta un quinto o un sexto (director de comunicación), no lo sé”, comentó.

La titular de Comunicación aseguró que la alcaldesa Elvira Paniagua la buscó para hacerle la invitación para colaborar con ella e incluso tomó el cargo sin saber cuánto ganará.

Me acaban de entregar mi nombramiento y el único dato que no está en la hoja que tengo que rellenar es ese punto (monto de su sueldo), hasta el momento no sé cuál sea el ingreso del director.

Lynnett Rubio afirmó que el único trabajo de la Dirección que ahora encabeza es difundir los logros de la administración y tener mayor apertura con medios de comunicación.

Sin embargo, la funcionaria opinó que en el caso de la Alcaldesa está sobreexpuesta ante la opinión pública, y señaló que las pocas entrevistas que otorga son más bien quejas de los medios de comunicación.

Finalmente, la nueva directora descartó que le importe la imagen de Celaya al exterior, ya que lo importante es cómo se sienten los celayenses en su ciudad.

La imagen de la presidenta es subjetiva y en la mente de cada persona yo no puedo incidir, a mí me importa Celaya, tampoco me importa la imagen de Celaya, a mí no me importa cómo me ven afuera, me importa cómo vivimos los que estamos aquí (…), lo que opines de la presidenta municipal o incluso de tu propia ciudad no es relevante”, finalizó.