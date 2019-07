Diego Sinhue pide calma ante desaparición de Seguro Popular

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió calma ante el anunció de la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar que contempla la operación directa de hospitales estatales por el Gobierno Federal.

Y es que aseguró que en el último encuentro que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le informó que la entidad no iba entregar las unidades médicas al Gobierno Federal.

Lo que hoy hacemos en Guanajuato que es un servicio universal, si tú vas a ahorita a un hospital regional en Guanajuato, te atendemos tengas IMSS, tengas ISSSTE, tengas Seguro Popular o no tengas y es lo que busca el presidente, que en otros estados no se da esta atención plural y van a hacerlo bajo esta estructura del instituto”, dijo.

Sin embargo, el memorándum dado a conocer por el Gobierno Federal el viernes en Nayarit señala que el instituto operará de manera directa los sistemas de salud que ahora están a cargo de los gobiernos locales y que están financiados por el Seguro Popular.

A la nueva instancia se destinarán los alrededor de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Además se encargará de las compras consolidadas de todos los medicamentos, material de curación y equipo para el sector salud.

Yo hablé con el presidente y el secretario y ellos dijeron que no íbamos a entregar las unidades, entonces es parte de una nueva estrategia que va aglutinar todos los sistemas y está bien, mientras Guanajuato siga operando sus hospitales y mientras sigamos atendiendo nosotros a nuestros guanajuatenses, no va haber ningún problema, yo digo que no lo tomemos con calma”, concluyó.