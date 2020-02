Diego no se presentará ante OCL y pone en duda credibilidad del organismo

Guanajuato, Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dejó claro que no acudirá al llamado del Observatorio Ciudadano de León, dijo que duda de la calidad de la información que generan y el organismo está viciado desde su creación al estar vinculado a la administración de Ricardo Sheffield Padilla.

Yo del Observatorio tengo muchas dudas de la calidad de la información que generan. Yo no me voy a presentar, con el Observatorio de León, lo digo claro y fuerte, si quieren les mando un asesor de la Secretaría de Gobierno para que los atienda”, señaló.

El OCL había exhortado al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de León a participar en mesas de trabajo semanales para presentar informes sobre la seguridad la ciudad. Rocío Naveja Oliva, presidenta del organismo dijo que la solicitud se extendió al Gobierno Federal debido a que la solicitud fue ignorada por parte del Gobierno Estatal.

El Gobernador consideró que a los integrantes del OCL parece que sólo les interesa show político, el lucimiento personal y el protagonismo.

Y no me voy a prestar… de entrada se los digo no voy con el OCL y es lo único que voy a declarar de ese organismo en las siguientes semanas, meses o años”, agregó.