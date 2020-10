Difunden audio sobre presunto asalto con violencia a Jorge Davino

León, Guanajuato.- Circula en redes sociales un audio en el que presuntamente el exjugador de León, Jorge Davino señala que fue asaltado y golpeado el pasado sábado.

Sin embargo hasta ayer por la noche el jugador no había confirmado la veracidad del audio, ni tampoco las autoridades de seguridad.

En los primeros segundos del audio se menciona que después de comer en el restaurante el supuesto exjugador se dirigió a su casa a ver el partido de Monterrey.

Al acabar el partido se menciona que se dirigió a dormir y en ese momento ingresaron a su casa.

Contento porque había ganado Monterrey, ya cuando me voy a dormir ya como a las 10 de la noche se meten cinco cabro...", se menciona en el audio.

También cuenta que los hombres vestían con ropa tipo militar y armas.

Me atan las piernas, las manos, me cubre y me dieron algunas patadas y un cachetazo", se menciona en el audio.