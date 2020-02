Dinámica económica es positiva: Luis Gerardo Hernández

Irapuato.- La dinámica económica al inicio de año fue positiva, y se espera que continúen las inversiones en los sectores comercial, de servicios, vivienda y entretenimiento, señaló el director de Economía, Luis Gerardo Hernández Hernández.

Dijo que al momento no tienen reportados proyectos grandes de inversión, lo que no significa que no existan, pues ahora los inversionistas son quienes hacen los anuncios oficiales.

No hemos tenido sorpresas de que se cancelara o se diera alguna noticia en ese sentido, la dinámica en este primer trimestre arrancó mejor que el año pasado, por lo tanto, esperamos que sea mejor”

Hernández Hernández señaló que esperan superar o mínimo mantener las cifras de 2019, año en el que alcanzaron casi 5 mil 800 millones de pesos y los 5 mil empleos directos.

Comentó que tiene conocimiento de que habrá inversión en los sectores de logística e industrial, que podrían cristalizarse este año, ya que los parques industriales del municipio aún tienen espacio para crecimiento, ya sea para nuevas empresas o para ampliaciones.

El director de Economía y Turismo resaltó que un punto a favor para Guanajuato es que logró crecer entre el 1 y 2%, pese a las condiciones nacionales, pero que, además, se debe considerar que los principales mercados para la entidad ya no son nacionales.

Nuestra clientela ya no está en México, ya no dependen tanto de la economía nacional y eso nos da una ventaja competitiva muy importante que desafortunadamente no tienen otros Estados”

Agregó que también se espera mayor crecimiento del sector agroalimentario, donde Irapuato resalta, al ser uno de los municipios que más exportaciones realiza al año.

