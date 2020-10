Diputada federal Saraí Núñez Cerón da positivo a Covid-19

Celaya.- La diputada federal, Saraí Núñez Cerón, dio positivo a Covid-19.

La propia legisladora panista dio a conocer el resultado de su prueba a través de sus redes sociales en donde detalló que no presenta síntomas graves de la enfermedad.

Queridas amigas y amigos, quiero informarles que después de haberme realizado una de las pruebas rutinarias para asistir a las sesiones de Cámara de Diputados, he dado positivo a Covid. Afortunadamente no he presentado síntomas graves de la enfermedad, pero esto me obligará a aislarme”, señaló la diputada.