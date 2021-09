Guanajuato, Guanajuato.- A pesar de que fue vinculado a proceso penal, al diputado federal electo Jorge Romero Vázquez no se le puede iniciar ningún proceso de sanción dentro del PAN porque se debe respetar su presunción de inocencia.

Hasta que haya una sentencia judicial firme se podría hacer un proceso de esta naturaleza.

Hasta que haya una sentencia, que es lo último, que es la verdad jurídica, tendría un estatus”, informó Román Cifuentes Negrete, presidente estatal del PAN en conferencia de prensa.

“Si ahorita iniciáramos un proceso de expulsión de Jorge, violaríamos sus derechos de presunción de inocencia”, afirmó.

El martes el panista Jorge Romero Vázquez, también exdirector del Instituto Estatal de la Juventud, fue vinculado a proceso penal por el presunto delito de violación de una joven en Irapuato, supuestamente ocurrido al terminar uno de los festejos por su triunfo como diputado federal del distrito 9, de ese municipio.

El panista Jorge Romero Vázquez el 9 de junio firmó la constancia que lo acreditaba como diputado federal electo.

Se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva durante dos meses, mientras termina la investigación del caso.

Por esa razón no pudo rendir protesta como legislador federal, acto que se llevó a cabo el domingo 29 de agosto, sino que asumió en su lugar su suplente, Salvador Tovar.

‘Zamarripa no puede ser removido a capricho’

En otro tema, sobre la insistencia de Andrés Manuel López Obrador para que el fiscal Carlos Zamarripa sea removido de su cargo, Román Cifuentes dijo que los supuestos por los que esto pudiera darse están en manos del Congreso.

Y el diputado federal Jorge Espadas agregó que no se puede remover a ningún funcionario sólo por el capricho del Presidente de la República.

Tiene razón la Secretaria de Gobierno: no podemos destituir a ningún funcionario público a capricho del Presidente de la República.

“¿Qué se tiene que hacer? cuando es un funcionario público, se tiene que hacer un procedimiento administrativo, no por un capricho de un Presidente. Pero si no se agota un procedimiento legal no se puede separar”, destacó.

MTOP

