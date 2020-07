Diputado local por Celaya da positivo a Covid-19

Celaya.- El Diputado local del PAN, Paulo Bañuelos Rosales informó a través de Twitter que resultó positivo a Covid 19.

El legislador informó que continúa trabajando aislado en su casa y atendiendo las recomendaciones médicas.

Con la responsabilidad que esto implica, les comparto que me realicé la prueba de COVID-19, hoy por la tarde el laboratorio me informó que salí positivo, ya me encuentro aislado en casa, atendiendo las recomendaciones médicas y realizando mi trabajo Legislativo”, twitteó Bañuelos Rosales.