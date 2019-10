Diputados respaldan al Ayuntamiento de Celaya

Irapuato.- Los diputados del PAN, Lorena Alfaro García y Víctor Zanella Huerta, respaldaron el trabajo del Ayuntamiento de Celaya encabezado por Elvira Paniagua Rodríguez, al considerar que el problema de seguridad es una crisis institucional que debe ser atendida por autoridades de los 3 órdenes de gobierno.

Lorena Alfaro García indicó que para los legisladores la seguridad es prioridad, por lo que han trabajado en iniciativas en este sentido, asegurando que no van a bajar la guardia en la atención que requiere el municipio de Celaya.

Lo que está pasando es una crisis institucional, no es una persona, no es un municipio, no es un Estado solamente, aquí lo que nosotros estamos buscando es que se tenga la capacidad de la coordinación entre los 3 órdenes de Gobierno y se de la atención específica que hoy requiere Celaya, no podemos estar echándonos culpas”