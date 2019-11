Director de Fiscalización no tiene título y firma como 'Contador Público'

León.- El caso de un funcionario del Municipio de León que se ostentan como profesionista titulado sin serlo, se repitió en menos cinco meses con el titular de Fiscalización y Control, Francisco Javier Arenas Hernández.

En junio pasado AM dio a conocer el caso de Mario Alberto Martínez Razo, Director General de Planeación y Administración de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), quien firmaba como “licenciado”, sin contar con título profesional.

Arenas Hernández firma documentos oficiales como “Contador Público”, sin embargo al consultar el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no aparece su cédula, por lo que comete el delito de usurpación de profesiones.

Asegura no realiza actividades contables

El funcionario explicó que sí estudió la carrera de Contador Público, pero que no se tituló en su momento por motivos laborales.

Se justificó asegurando que esto no interfiere en su desempeño, debido a que no realiza ninguna actividad contable dentro de Fiscalización y Control.

El titular de Fiscalización del ayuntamiento leonés ocupa el cargo desde el 10 de octubre del 2015, cuando asumió como presidente municipal Héctor López Santillana.

En otras administraciones

Sin embargo, ya había estado en esta área del enero de 1995 a octubre del 2009, en los trienios de los alcaldes Luis Quiroz Echegaray, Jorge Carlos Obregón Serrano, Luis Ernesto Ayala Torres, Ricardo Alaniz Posada y Vicente Guerrero Reynoso, todos de extracción panista.

De acuerdo a información obtenida por AM se conoció que Francisco Javier Arenas refiere que sólo cuenta con una constancia de estudios de la carrera de Contador Público la institución educativa E.P.C.A. (Estudios Profesionales de Ciencias y Artes).

”Firmo por costumbre, pero no por usurpar una profesión”

Francisco Javier Arenas, reconoció que no cuentan con cédula en Contaduría Pública y que es delito ostentar una profesión sin tener la titulación, aunque comentó que eso lo determinarán las autoridades correspondientes.

Quiero destacar que no realizó aquí ninguna actividad contable, porque siempre ha sido de supervisión”, expresó.

a.m. Usted ha firmado documentos oficiales como Contador Público, ¿por qué ha permitido esto?

Francisco Javier Arenas (FJA): “Yo estudié (contaduría pública) la terminé, el título, ese no lo tengo, como comentaba mi trabajo siempre ha sido de supervisión, ustedes conocen el trabajo que se realiza en esta administración, las revisiones, los permisos comerciales y de servicios, espectáculos públicos…”.

a.m.: Pero usted acepta que los documentos se firmen sin tener una cédula profesional, porque en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, aparecen tres personas con su nombre, pero no coinciden con la carrera que usted ostenta”.

“A lo mejor voy a ser muy reiterativo, estudié la carrera terminé la carrera no lo tengo, como lo comentaba por muchas situaciones de tipo laboral que no me dieron oportunidad de concluir ese paso, firmo por costumbre y no por usurpar una profesión”.

a.m. ¿Sabía usted que es un delito firmar sin tener una cédula profesional?

“Sí, pero eso quien lo determine serán las autoridades correspondientes verdad”, concluyó.

Pide hacer análisis de cuántos casos existen

La regidora del PRI Vanessa Montes de Oca, declaró que es grave asumir una profesión sin contar con los documentos que lo acrediten y pidió hacer una revisión para ver cuantos funcionarios usurpan la profesión.

Si lo veo grave que firma como contador público, porque al no tener un título profesional, quiere decir que todavía está como pasante y está ostentando una licenciatura que no tiene acreditada con un título profesional”, apuntó.

Añadió que el Municipio debe ser ejemplo de la legalidad y desde un principio cuando se contrate a personal se deben de pedir los documentos donde se compruebe el grado de estudios que tienen los funcionarios.

Si no tienen el título, pues no deben de acreditarse como contadores, tenemos que hacer una análisis al interior de la administración, cuantos cargos se están ostentando de esta forma y sí lo veo como grave.

Y director de la SSPL firmaba como licenciado

El 10 de junio pasado a.m. publicó que Mario Alberto Martínez Razo, director del área de Planeación y Administración de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), firmaba documentos como “licenciado”, sin contar con un grado académico.

Luego de la publicación el funcionario dejó el cargo y la Dirección General de Desarrollo Institucional informó por medio de una solicitud de acceso a la información que se le había liquidado con 66 mil 760 pesos.

En realidad el último grado de estudios del exfuncionario era el bachillerato tecnológico de la carrera técnica en Informática Administrativa.

A pesar de esto Martínez Razo percibía un sueldo de 69 mil 963.90 pesos mensuales dentro de la SSPL donde su compadre Luis Enrique Ramírez Saldaña, ocupaba el cargo de secretario.

Pero además Mario Alberto Martínez, había dado empleo a tres de sus familiares, los cuales fueron también despedidos de la dependencia.

Qué dice la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato

En el artículo 67 de la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato, fracción VIII se menciona que “ostentarse como profesionista certificado sin tener esa calidad”; alcanza una sanción de 5 a 500 veces UMA (Unidad de Medida y Actualización) lo que equivale hasta 14 mil 363 pesos.

Además en el Artículo 68, refiere que: “Toda persona que tenga conocimiento de que otra, dentro del territorio del Estado se ostenta como profesionista y ejerce como tal, sin serlo, debe denunciarlo ante el Ministerio Público o ante la Secretaría”.